Laikraštis: diversiją Leipcigo oro uoste organizavo Rusijos ir Latvijos pilietis

Laikraštis nurodo, kad O. Levuškinas suteikė logistinę paramą ir padėjo pasiruošti išpuoliui.
Liepos pabaigoje O. Levuškinas per Turkiją atvyko į Berlyno Brandenburgo oro uostą, kuriame liepos 27-ąją išsinuomojo automobilį.
Liepos 31 dieną ši transporto priemonė pastebėta netoli Leipcigo oro uosto, kur O. Levuškinas galimai vykdė žvalgybą prieš planuojamą ataką.
Vokietijos saugumo tarnybų šaltinio duomenimis, sprogmenys į Vokietiją veikiausiai buvo įvežti sunkvežimiais per Bulgariją ir Serbiją.
Nepriklausomo Rusijos leidinio „Agentstvo“ informacija rodo, kad O. Levuškinas Rygoje gyveno mažiausiai iki 2018-ųjų.
2019 metais jis persikėlė į Pskovo sritį Rusijoje, o vėliau – į Sevastopolį Rusijos okupuotame Kryme.
Žiniasklaidos teigimu, O. Levuškinas yra senas Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininko Deniso Smoljaninovo, vadovaujančio vienam iš šios tarnybos Specialiųjų operacijų padalinių, pažįstamas.
Šis padalinys specializuojasi vykdyti sabotažo ir diversijų operacijas užsienyje.
„The Daily Telegraph“ taip pat atskleidžia asmens, kuris turėjo įvykdyti diversiją Leipcigo oro uoste, tapatybę.
Anksčiau Vokietijos žiniasklaida skelbė tik tai, kad jis yra Baltarusijos pilietis. Pasak „The Daily Telegraph“, tai Andrejus Karsakovas.
Laikraštis rašo, kad diversija Leipcige siejama su GRU padaliniu 29155.
Šis padalinys, be kita ko, garsėja tuo, kad jame tarnavo GRU karininkai Anatolijus Čepiga ir Aleksandras Miškinas, kurie per operaciją Solsberyje Didžiojoje Britanijoje apnuodijo buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį ir jo dukrą Juliją.
Rugpjūčio 4 dieną kariniam transportui itin svarbiame Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Netoli Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvusius sprogmenis policijos pareigūnai neutralizavo naudodami robotą.
Manoma, kad antras dronas galėjo susidurti su netoliese buvusiu logistikos bendrovės DHL lėktuvu. Vėliau buvo rastas ir trečias dronas, taip pat aprūpintas sprogmenimis.
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