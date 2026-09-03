Kyjive vieši Indijos užsienio reikalų ministras

Šis vizitas surengtas po anksčiau šią savaitę įvykusio Indijos ministro pirmininko Narendros Modi (Narendros Modžio) ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo.
Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą nusinešė tūkstančius civilių gyvybių ir virto daugiausiai aukų pareikalavusiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
Maskva taip pat trukdo Ukrainos maisto produktų eksportui, vykdydama uostų ir laivų apšaudymo kampaniją Juodojoje jūroje.
„Esame dėkingi Indijai už jos įsipareigojimą užbaigti šį neteisingą karą“, – socialiniuose tinkluose po susitikimo su S. Jaishankaru rašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Aptarėme padėtį Juodojoje jūroje, įskaitant esamas grėsmes civilinei laivybai“, – nurodė V. Zelenskis.
„Visiškai nepriimtina blokuoti maisto tiekimą regionams, kur šis klausimas yra itin jautrus ir kur žmonės priklauso nuo šių jūrų kelių“, – pridūrė jis.
S. Jaishankaras žurnalistams Kyjive sakė: „Kiekviena praėjusi konflikto diena reiškia tik dar daugiau mirčių ir dar daugiau sugriovimų.“
„Suprantama, kad sprendimą turi rasti pačios susijusios šalys. Tačiau jei Indija gali kuo nors padėti, mes esame pasirengę. Ir tai buvo pagrindinė mano šiandienos diskusijų tema“, – pridūrė jis.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha S. Jaishankaro vizitą pavadino „istorine akimirka“.
Jis pabrėžė, kad Kyjivas yra nuolat puolamas, ir pridūrė, jog vertina „drąsų savo kolegos vizitą“.
„Kol ministras buvo čia su mumis Kyjive, Rusija vėl paleido „Shahed“ dronus, kurie buvo sukurti ne be Irano pagalbos“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad Indijos delegacija „buvo saugi, nes būtent Ukrainos naikintuvai numuša daugumą šių dronų“.
Nuo praėjusios savaitės dronai be perstojo puola Kyjivą ir aplinkines vietoves, todėl kasdien kelis kartus skelbiamas oro pavojus, apgadinami gyvenamieji namai ir nukenčia civiliai gyventojai.
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