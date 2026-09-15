„Kalbėdamas apie Lenkijos karinį pranašumą prieš Rusiją, [Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas] Sikorskis, matyt, nesuvokia, kad, jei Lenkija pradės karo veiksmus prieš Rusiją, mūsų šalis panaudos visą turimą jėgų ir priemonių arsenalą ir Lenkijos valstybė nustos egzistuoti per dvi–tris dienas“, – teigė N. Patruševas leidiniui „Argumentai ir faktai“.
Jo nuomone, Lenkijos diplomatijos vadovas „akivaizdžiai diletantiškai vertina Rusijos karinę galią ir nenori suprasti, kad specialiosios operacijos (karo Ukrainoje. – aut. past.) metu Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos nenaudoja viso savo potencialo“.
Anksčiau Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorskis pasiūlė NATO sustiprinti karinį spaudimą Rusijai Kaliningrado srities rajone. Kalbėdamas „Jaltos Europos strategijos“ susitikime Kyjive, jis paragino ten rengti „agresyvias“ pratybas, kad Maskva nebūtų tikra dėl tolesnių aljanso veiksmų. Pasak R. Sikorskio, tai galėtų priversti Rusiją perkelti dalį kariuomenės iš Ukrainos į Kaliningrado sritį, praneša „Ukrainska pravda“.
Po šių žodžių Kremliuje buvo pareikšta, kad Rusija imasi priemonių Kaliningrado srities saugumui užtikrinti.
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