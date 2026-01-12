 Klyčko: Kyjive beveik 800 pastatų vis dar neturi šildymo

2026-01-12 18:16
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

 Kyjive beveik 800 pastatų šiuo metu vis dar neturi šildymo. Kaip informuoja „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pareiškė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

Klyčko: Kyjive beveik 800 pastatų vis dar neturi šildymo / EPA-ELTOS nuotr.

„Beveik 800 pastatų sostinėje, visų pirma Pečerų rajone ir kai kuriose Holosijiovsko beiSolomiansko rajonų dalyse, vis dar neturi šildymo. Šilumos tiekimas kitose vietovėse buvo atkurtas“, – parašė meras.

Jis priminė, kad dėl miesto infrastruktūrai padarytos žalos po naujausios masinės rusų atakos be šildymo liko 6 tūkst. daugiabučių. Pasak V. Klyčko, remonto ir atkūrimo darbai vykdomi visą parą, nes padėtis, susijusi su energijos tiekimu, nuo kurio priklauso komunalinių paslaugų teikimas, Kyjive tebėra labai sudėtinga.

Kaip jau skelbta, sausio 9-osios naktį rusai surengė masinę ataką prieš Kyjivą. 417 tūkst. vartotojų liko be elektros, o 6 tūkst. daugiabučių – be šildymo.

 

 

