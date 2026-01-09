Atmetusi taikos palaikymo planą Rusija bombarduoja Kyjivą

Pasak mero Vitalijaus Klyčko, per ataką Kyjive kilo gaisrų, buvo apgadinta daugiabučių, žuvo trys ir buvo sužeista dar trylika žmonių.
Meras taip pat sakė, kad žuvo medikas, atvykęs po bepiločio smūgio gyvenamajam pastatui ir tapęs antro smūgio į tą pastatą auka. Neaišku, ar šis medikas įtrauktas į preliminarų žuvusiųjų skaičių.
Regiono gubernatorius Mykola Kalašnykas paragino žmones likti slėptuvėse, kol bus atšauktas oro pavojus.
Šalies karinės oro pajėgos perspėjo, kad „visai Ukrainai gresia raketų pavojus“, patvirtinusios, kad Rusijos bombonešiai pakilo į orą.
Vakariniame Lvivo mieste ginkluotosios pajėgos pranešė, kad prieš pat vidurnaktį balistinė raketa smogė infrastruktūros objektams.
Lvivo meras Andrijus Sadovas teigė, kad Ukrainos kariuomenė turi nustatyti, ar buvo panaudota branduolinį ginklą galinti nešti raketa „Orešnik“.
Po atakos regiono karinė administracija pranešė, kad radiacijos lygis neviršija normos.
Naujausia ataka įvykdyta po to, kai ketvirtadienį JAV ambasada Kyjive perspėjo, kad bet kuriuo metu per kelias ateinančias dienas gali įvykti „potencialiai didelė oro ataka“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atkartojo šį retą perspėjimą savo vakariniame kreipimesi.
Ketvirtadienį Maskva pavadino Kyjivą ir jo sąjungininkus „karo ašimi“ ir atmetė naujausią pasiūlymą pokariui, parengtą aukščiausiojo lygio susitikime Paryžiuje.
Plane numatytas JAV vadovaujamas stebėsenos mechanizmas ir Europos tarptautinės pajėgos, kurios būtų dislokuotos pasibaigus kovoms.
Tačiau Maskva pavadino siūlomas saugumo garantijas militaristinėmis ir perspėjo, kad bet kokios į Ukrainą siunčiamos Vakarų taikos palaikymo pajėgos bus Rusijos taikinys.