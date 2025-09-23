 Kelios Vakarų šalys pripažino Palestiną: ar tai pavojingas sprendimas?

2025-09-23 15:58
LNK inf.

Kelios Vakarų šalys pripažino Palestiną kaip valstybę. Lietuvos politikai tai vadina labai pavojingu sprendimu ir mums. Esą autoritarams ir netgi teroristams parodoma, kad smurtas pasiteisina.

Kelios Vakarų šalys pripažino Palestiną: ar tai pavojingas sprendimas? / EPA-ELTOS nuotr.

Tuoj bus dveji metai, kai Gazos Ruožą valdę „Hamas“ teroristai Izraelyje nužudė per 1 tūkst. žmonių. Ne tik šaudė, bet gyvus pjaustė, badė, degino, laužė rankas ir kojas. Pagrobė ir iki šiol laiko įkaitų.

Izraelis pradėjo plataus masto operaciją – „Hamas“ naikina ne tik Gazos Ruože, bet ir kaimyninėse arabų šalyse. Kelios Vakarų šalys, kaip žadėjo, sukasi nuo Izraelio – pripažino žydų priešininkę Palestiną kaip valstybę.

„Jungtinė Karalystė formaliai pripažįsta Palestinos valstybę“, – teigė šalies ministras pirmininkas Keiras Starmeris.

Kartu su britais – ir tos pačios karūnos valdomos Australija bei Kanada.

„Man malonu būti čia ir paskelbti, kad nuo šiandien Australija pripažįsta Palestinos valstybę“, – sakė Australijos premjeras Anthony Albanese.

Palestiną pripažino ir Portugalija.

„Portugalija oficialiai pripažįsta Palestinos valstybę“, – pabrėžė Portugalijos užsienio reikalų ministerija Paulo Rangel.

Niujorke vyksta Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, kurioje tikimasi dar daugiau paramos Palestinai. Emmanuelis Macronas liepą sakė: „Prancūzija pripažins Palestiną.“ Palestinos vėliavos Prancūzijoje jau kyla ant valstybinių pastatų. Nors merai perspėti to nedaryti, nes šalis pasirodys šališka.

Palestiną pripažinusios šalys neslepia – tai labiau signalas Izraeliui. Spręsti baisią humanitarinę padėtį Gazoje.

„Pirmiausia, tai vertiname, kaip signalą Izraeliui, kaip spaudimą spręsti konfliktą Gazos Ruože“, – kalbėjo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.

Remigijus Motuzas / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

Lietuvoje prieš mėnesį lankėsi Izraelio prezidentas. Vilniuje pasitiko keli protestuojantys jaunuoliai.

Vakarų šalyse – daug imigrantų musulmonų. Dideli protestai, didelis spaudimas politikams.

„Labai stiprios palestiniečių ir arabų bendruomenės, jie tiesiog negali atsilaikyti. Tai praktiškai yra ir vidaus politikos reikalas“, – šnekėjo europarlamentaras Petras Auštrevičius.

Tai, kad įtampa jų šalyje – buvo argumentas pripažinti Palestiną, neslepia britų premjeras.

„Matėme, tai mūsų gatvėse, mokyklose, pokalbiuose su draugais ir šeima. Tai sukėlė susiskaldymą, bet nieko neišsprendė“, – aiškino K. Starmeris.

Dėl Palestinos pasaulio šalys laikosi dviejų pozicijų. Pripažįsta Palestiną dabar arba laikosi „dviejų valstybių sprendimo“.

„Lietuva remia dviejų valstybių sprendimą, vadovaujantis tarptautinės teisės principais“, – anksčiau sakė prezidentas Gitanas Nausėda.

Dviejų valstybių sprendimas – tai pastangos atsirasti Palestinai, bet tik per derybas su Izraeliu.

„Mes ir toliau laikomės principo, kad turi ateiti tinkamas laikas“, – teigė R. Motuzas.

Nelabai aišku, kas dabar pripažįstama.

„Pripažinta neegzistuojanti valstybė, kuri neturi apibrėžimo, tai yra grynai teisinis sprendimas“, – nurodė P. Auštrevičius.

Petras Auštrevičius / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Palestiniečiai neturi teritorijų kontrolės. Valdžioje – vis dar „Hamas“.

„Daug valdžios yra „Hamas“ rankose. Tai dabartinė situacija neišspręstų konflikto, o dar labiau paaštrintų“, – aiškino Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

Izraelis sako – į dabartinės Palestinos pripažinimą reaguos griežtai.

„Kalbama apie galimą Vakarų kranto aneksiją, panašiai kaip Gazos, o tai reikš ir tolimesnį karinio konflikto išsiplėtimą“, – sakė P. Auštrevičius.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše: 

Pripažinimas kaip valstybės, anot Vašingtono, tik skatina „Hamas“ nepaleisti įkaitų, nesiderėti dėl taikos.

Lietuva oficialiai ragina Izraelį pristabdyti puolimą Gazoje. Įleisti tarptautinę humanitarinę pagalbą.

Izraelis
Gazos ruožas
Palestina
valstybės pripažinimas
politika
Lietuva
Vakarai

