Palestinos valstybės pripažinimas: Lietuvos gyventojai neturi vieningos nuomonės

Rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis ELTA užsakymu atliktos „Baltijos tyrimų“ apklausos duomenimis, beveik keturi iš dešimties (37 proc.) gyventojų mano, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestiną. Bene tiek pat – 35 proc. – tvirtino priešingai.
Tiesa, nemaža dalis respondentų – 28 proc. – neturėjo nuomonės arba į šį klausimą neatsakė.
Teiraujantis kairiųjų pažiūrų respondentų, 41 proc. jų nurodė, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestinos valstybingumo, maždaug trečdalis (34 proc.) atsakė neigiamai. Ketvirtadalis į klausimą išvis neatsakė.
Tuo metu dešiniųjų gretose už Palestinos pripažinimą pasisako 43 proc. apklaustųjų, 38 proc. tvirtino manantys, kad Vilnius neturėtų sekti kitų Vakarų valstybių pavyzdžiu, dar 19 proc. nežinojo arba neatsakė.
Palestinos pripažinimą labiau palaiko 4 partijų rinkėjai
Gyventojų teiraujantis, ar Prancūzijai, Jungtinei Karalystei, Kanadai bei kitoms Vakarų valstybėms pripažįstant Palestinos valstybę tokio sprendimo turėtų imtis ir Lietuva, šią idėją labiau palaikė keturių politinių partijų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS), Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD), Liberalų sąjūdžio ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – rinkėjai.
47 proc. „valstiečių“ simpatikų nurodė, kad reikėtų pripažinti Palestiną, 25 proc. teigė priešingai, dar 28 proc. nuomonės šiuo klausimu neturėjo.
Taip pat 47 proc. balsuojančiųjų už TS-LKD mano, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestinos valstybę. Trečdalis (33 proc.) tam nepritarė, dar penktadalis – nežino.
Tarp Liberalų sąjūdžio rinkėjų – 45 proc. pritarė Palestinos pripažinimui, 39 proc. pasisakė neigiamai, o 18 proc. tikino nežiną.
Demokratų „Vardan Lietuvos“ palaikytojų gretose 43 proc. respondentų pasisakytų už Palestinos pripažinimą, 39 proc. – nepalaikytų tokios iniciatyvos, 18 proc. nuomonės neturėjo.
Tuo metu valdančiosios „Nemuno aušros“ rinkėjai dažniau pasisako prieš Palestinos pripažinimą – 41 proc. apklaustųjų sako tokiai idėjai nepritariantys. Teigiamai šį klausimą vertino 34 proc., o ketvirtadalis nuomonės neturėjo.
Koalicijoje dominuojančiųjų socialdemokratų rinkėjų nuomonės pasiskirstė apylygiai. Trečdalis sako, kad Lietuva turėtų pripažinti Palestiną (34 proc.), bene tiek pat (33 proc.) tam nepritartų, dar tiek pat (33 proc.) sako, kad nežino.
„Baltijos tyrimų“ atlikta apklausa vyko 2025 m. rugpjūčio 21 – rugsėjo 2 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausti 1006 Lietuvos gyventojai (18 metų ir vyresni), apklausa vyko 114 atrankos taškuose. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę.
Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
