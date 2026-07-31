Per kelias dienas į Ispanijos Seutos regioną atvyko daugiau nei 1 500 migrantų

Kaip pranešė Ispanijos visuomeninis transliuotojas RTVE, tarp atvykėlių buvo daug nepilnamečių ir vaikų.
Seuta įsikūrusi Maroko Viduržemio jūros pakrantėje ir yra viena iš dviejų Ispanijos teritorijų Šiaurės Afrikoje. Joje gyvena šiek tiek mažiau nei 85 tūkst. gyventojų.
Per pastarąsias valandas atvyko dar šimtai migrantų, pranešė RTVE ir kitos žiniasklaidos priemonės, citavusios regiono valdžios institucijų informaciją.
Seutos regioninė vyriausybė paragino Madridą paskelbti nacionalinę nepaprastąją padėtį ir dislokuoti Ispanijos kariuomenę prie sienos su Maroku.
Madridas neketina skelbti nepaprastosios padėties, tačiau nurodė pasiųsti Seutoje dislokuotus kariuomenės dalinius, kad jie padėtų pasienio pareigūnams, ketvirtadienį vakare pranešė Ispanijos dienraštis „El País“ ir kitos žiniasklaidos priemonės, remdamosi vyriausybės šaltiniais.
Madridas nori „atkurti normalią padėtį“
Panašių priemonių buvo imtasi 2021 m. gegužės mėnesį per migracijos krizę Seutoje. Tada per 36 valandas iš Maroko į Seutą atvyko daugiau nei 8 000 žmonių.
Kaip praneša „El País“, iš viso šioje operacijoje dalyvauja 120 karių.
Ministras pirmininkas Pedro Sánchezas platformoje „X“ teigė, kad jo vyriausybė „mobilizuoja visus reikalingus išteklius, bendradarbiauja su Maroko bei tarptautinėmis institucijomis ir rengia būtinas priemones, kad kuo greičiau būtų atkurta normali padėtis“. Jis nepateikė jokių papildomų detalių.
Vidaus reikalų ministerija atmetė galimybę skelbti nepaprastąją padėtį, pranešė „RTVE“. Pagal Ispanijos civilinės saugos taisykles migracijos srautai nepriklauso rizikos veiksniams, kuriuos apima nacionalinė nepaprastosios padėties sistema.
Ministerijos teigimu, Ispanija ir Marokas susitarė stiprinti bendradarbiavimą tvarkant atvykstančiųjų srautus ir kuo greičiau grąžinti tuos, kurie į Seutą pateko neteisėtai.
Ispanijos opozicinės konservatyviosios Liaudies partijos lyderis Alberto Núñezas Feijóo padėtį pavadino „kritine“ ir apkaltino P. Sánchezo vyriausybę negebėjimu veikti.
„Vyriausybė negali ignoruoti savo įsipareigojimų, nes susiduriame su nacionalinio saugumo krize“, – rašė A. Feijóo „X“.
Pavojingas plaukimas
Dauguma migrantų į Seutą pateko plaukdami palei pakrantę. Vaizduose matyti daugiausia jauni vyrai, bet taip pat ir šeimos su moterimis bei vaikais, lipantys per uolas, sudarančias dalį bangolaužio, žyminčio sieną su Maroku.
Kai kurie buvo pastebėti bėgantys gatvėmis ir šaukiantys „Tegyvuoja Ispanija!“ Paplūdimiai buvo nusėti plaukimo ratais, plaukmenimis ir hidrokostiumais, naudotais perplaukimui, pranešė RTVE.
Seutos regiono prezidentas Juanas Jesúsas Vivasas jau trečiadienį sakė, kad priėmimo centrai yra perpildyti, todėl šimtai migrantų priversti miegoti gatvėse.
Ne visi, bandantys pereiti sieną, išgyvena. Ispanijos civilinė gvardija trečiadienį ištraukė du kūnus; manoma, kad tai migrantų, bandžiusių plaukti į Seutą, kūnai.
J. J. Vivasas teigė, kad per pastaruosius 12 mėnesių buvo ištraukta apie 60 kūnų, greičiausiai migrantų.
Seuta jau seniai yra vienas iš pagrindinių Afrikos migrantų įvažiavimo į Europą punktų. Žmonės nuolat bando pasiekti Ispanijos teritoriją plaukdami palei pakrantę arba kirsdami stipriai įtvirtintą sieną su Maroku; ją kirtę, patenka į Europos Sąjungos teritoriją.
(be temos)
(be temos)
(be temos)