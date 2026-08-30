Kanados ledlaužio misija

Pranešama, kad didžiausiu ir pajėgiausiu Kanados ledlaužiu tituluojamas pakrančių apsaugos laivas „CCGS Louis S. St-Laurent“ rugpjūčio 16 d. pasiekė Šiaurės ašigalį, t. y. savo 2026-ųjų dislokacijos vietą (maritime-executive.com portale pateikiamas straipsnis „Didžiausias Kanados ledlaužis pasiekė Šiaurės ašigalį 2026 m. mokslinei misijai“ (angl. „Canada’s Largest Icebreaker Reaches North Pole on 2026 Scientific Mission“, 2026 08 17).
Pasak publikacijos, šio laivo atvykimas yra skirtas paremti Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (angl. United Nations Convention on the Law of the Sea) ir padėti sudaryti Kanados išplėstinio kontinentinio šelfo (angl. „extended continental shelf“) Aukštutinėje Arktyje (angl. High Arctic) žemėlapį.
Vėliau jis turėtų plaukti į Boforto jūrą, kurioje prisidėtų prie Jungtinių vandenyno ledo tyrimų ir galiausiai pasitiktų Kanados arktinio sezono pabaigą antroje lapkričio pusėje. Svarbiausia šio tranzito užduotis, minėti siekiai pagelbėti Kanadai apibrėžiant šalies kontinentinį šelfą ir nustatant jo išorines ribas pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją.
Teigiama, kad nuo 2024 m. vykdydamas su Kanados žuvininkystės bei vandenyno (pranc. Pêches et Océans Canada) ir Kanados gamtinių išteklių (pranc. Ressources naturelles Canada) departamentais susijusias misijas „CCGS Louis S. St-Laurent“ rinko didelės skiriamosios gebos geomokslinius ir hidrografinius duomenis Arktyje.
Savo kelionę ledlaužis pradėjo liepos pradžioje išplaukdamas iš Sent Džonso (Kanados Niufaundlando ir Labradoro provincija), o prieš atvykdamas į Šiaurės ašigalį apsilankė Islandijoje bei Norvegijoje.
Pasak Kanados krašto apsaugos ministro Davido Josepho McGuinty (1960), „CCGS Louis S. St-Laurent“ atvykimas į Šiaurės ašigalį žymi svarbų ilgalaikės Kanados veiklos Arktyje etapą, mat ši misija padės praplėsti mokslines žinias, stiprinti Kanados įtaką šiaurėje, jos suverenitetą bei saugumą.
Anot viešojoje erdvėje pateikiamos informacijos, šis ledlaužis priklauso sunkiųjų „Polar 4“ ledlaužių klasės kategorijai, o jo vandens talpa siekia 15,3 tūkst. tonų.
Jis pradėtas naudoti dar 1969-aisiais.
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