Kalėdinė dovana Trumpo padėjėjai – dešimtys tūkstančių dolerių

Baltieji rūmai antradienį platformoje „X“ patvirtino atitinkamus „The Washington Post“ ir „Politico“ pranešimus. Šios piniginės dovanos atitinka maždaug trečdalį 150 tūkst. dolerių metinio atlyginimo, kurį šios trys darbuotojos gauna už savo veiklą Baltuosiuose rūmuose.
Prezidentas jau seniai puoselėja tradiciją Kalėdų proga apdovanoti žmones iš savo aplinkos, tarp kurių kartais būna ir darbuotojai bei patarėjai, tinkle „X“ rašė Baltųjų rūmų spaudos tarnyba.
„Čia aptariamos dovanos niekaip nesusijusios su šių asmenų oficialiomis pareigomis administracijoje ir todėl, remiantis atitinkamais teisiniais ir etiniais standartais, yra visiškai leistinos“, – teigiama toliau.
Jau keletą savaičių netyla kalbos apie Natalie Harp, kuri priklauso artimiausiam D. Trumpo aplinkos ratui: buvusi televizijos laidų vedėja laikoma viena lojaliausių JAV prezidento patikėtinių. 35-metė per antrąją D. Trumpo kadenciją priklauso jo tiesioginei aplinkai Ji, kaip nurodo Baltieji rūmai, dirba prezidento asistente.
N. Harp viešai beveik nesirodo. Tačiau žiniasklaida jai priskiria svarbų vaidmenį užtikrinant prieigą prie D. Trumpo. Vienas jos uždavinių, anot žiniasklaidos, yra skelbti įrašus D. Trumpo paskyroje socialiniame tinkle „Truth Social“, D. Trumpas esą diktuoja, o N. Harp rašo. „Truth Social“ yra svarbi prezidento komunikacijos priemonė.
Kiti du asmenys, Kalėdų proga gavęs solidžias pinigines dovanas, yra 26-metė D. Trumpo asmeninė padėjėja Chamberlain Harris ar 31-metė patarėja komunikacijos klausimais Margo Martin.
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