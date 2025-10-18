Jungtinės Karalystės princas atsisakė karališkojo titulo

„Nebenaudosiu savo titulo ar man suteiktų garbės titulų“, – pareiškime sakė 65 metų Andrew.
Jis nurodė, kad toks sprendimas buvo priimtas po diskusijų su valstybės vadovu, karaliumi Charlesu III.
„Nusprendžiau, kaip visada, į pirmą vietą iškelti pareigą savo šeimai ir šaliai“, – sakoma Andrew pareiškime, kurį išplatino Bakingamo rūmai.
Jis vėl paneigė bet kokius įtarimus įstatymo pažeidimais, bet sakė: „Padarėme išvadą, kad besitęsiantys kaltinimai apie mane atitraukia dėmesį nuo Jo Didenybės ir karališkosios šeimos darbo.“
Andrew, kuris kilus J. Epsteino skandalui 2019 metais pasitraukė iš viešojo gyvenimo, liks princas, nes yra antras velionės karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) sūnus.
Tačiau jis nebeturės Jorko kunigaikščio titulo, kurį jam buvo suteikusi motina.
Britų žiniasklaida skelbė, kad jis taip pat atsisakys prestižinio Keliaraiščio ordino.
Andrew buvusi žmona Sarah Ferguson (Sara Fergiuson) taip pat nebesinaudos Jorko kunigaikštienės titulu, bet jo dukterys Beatrice (Beatris) ir Eugenie (Judžini) liks princesės.
Ryšiai su J. Epsteinu sužlugdė Andrew reputaciją, o po nevykusio 2019 metų interviu televizijai, kuriame jis gynė savo draugystę su šiuo lytiniu nusikaltėliu, princas, kažkada laikytas simpatišku Folklando salų karo didvyriu, tapo dideliu galvos skausmu broliui Charlesui.
Turtingas ir daug ryšių turėjęs finansininkas J. Epsteinas 2019 metais nusižudė Niujorko kalėjime, laukdamas teismo prekybos nepilnametėmis byloje.
„Prigimtinė teisė“
Šią savaitę pasirodė naujų detalių apie Andrew elgesį – Virginios Giuffre (Virdžinijos Džufrė), kuri tapo žinoma visuomenėje, kai pareiškė, kad J. Epsteinas naudojosi ja kaip sekso verge ir kad Andrew ją užpuolė, memuaruose, išleidžiamuose po jos mirties.
V. Giuffre rašė, jog princas elgėsi taip, tarsi seksas su ja būtų jo prigimtinė teisė.
JAV ir Australijos pilietybes turinti V. Giuffre balandžio 25 dieną nusižudė savo ūkyje Vakarų Australijoje.
Knygoje „Niekieno mergina: atsiminimai apie neleistino elgesio išgyvenimą ir kovą už teisingumą“ (Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice) V. Giuffre teigė, kad lytinių santykių su Andrew turėjo trimis atskirais atvejais. Vienas tų kartų buvo tuomet, kai ji dar neturėjo 18 metų.
Laikraščio „The Guardian“ paskelbtose knygos ištraukose V. Giuffre aprašo, kaip 2001 metų kovą, kai jai buvo 17-ka, Londone susitiko su princu.
Andrew esą buvo paragintas atspėti jos amžių ir teisingai atspėjo, dar pridūrė: „Mano dukros yra vos jaunesnės už tave.“
Leidyklos „Knopf " išleisti V. Giuffre memuarai pasirodys spalio 21-ąją.
Andrew ne kartą neigė V. Giuffre kaltinimus, o teismo išvengė pagal susitarimą sumokėdamas ne vieną milijoną eurų.
2022-aisiais, po V. Giuffre kaltinimų, iš jo buvo atimti kariniai laipsniai.
Jorko miesto tarybos narys Darrylas Smalley (Darilas Smolis) sakė, jog miestas aktyviai siekė, kad Andrew atsisakytų savo titulo.
