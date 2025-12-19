JK mokytojai sieks spręsti mizoginijos problemą mokyklose

Pagal naująją strategiją „bus panaudota visa valstybės galia, kad būtų imtasi didžiausios JK istorijoje kampanijos dėl kovos su smurtu prieš moteris ir mergaites“, sakė Jess Phillips (Džes Filips), ministrė, atsakinga už apsaugos ir smurto prieš moteris ir mergaites klausimus, kuri vėliau parlamente turėtų išsamiai pristatyti naująją strategiją.
20 mln. svarų sterlingų planas parengtas atsižvelgiant į naujausius statistinius duomenis, kurie parodė, kad daugiau nei 40 proc. jaunų vyrų teigiamai vertina vadinamosios „manosferos“ nuomonės formuotoją Andrew Tate'ą (Endriu Teitą), sakoma vyriausybės pranešime.
Vien per praėjusius metus kas aštunta moteris JK tapo smurto šeimoje, seksualinės prievartos ar persekiojimo auka.
Populiarus britiškas „Netflix“ serialas „Paauglystė“ (Adolescence) anksčiau šiais metais atkreipė dėmesį į šią problemą, sukeldamas plačias diskusijas apie tai, kad jauni vaikinai internete dažnai susiduria su toksišku ir mizoginišku turiniu.
Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) tada išsakė pagyrimus draminiam serialui ir teigė, kad jis bus rodomas vidurinėse mokyklose.
„Pernelyg ilgai smurto prieš moteris ir mergaites mastas mūsų šalyje buvo traktuojamas kaip natūralus dalykas“, – sakė J. Phillips.
Specialūs mokymai
Pagal šią strategiją visose Anglijos vidurinėse mokyklose mokiniai turės būti mokomi apie sveikus santykius.
Mokytojams bus rengiami specialūs mokymai, kaip kalbėti su mokiniais apie sutikimą turėti lytinius santykius ir dalijimosi intymiais vaizdais pavojus.
„Kuo anksčiau sprendžiant labiausiai nerimą keliančias nuostatas, mokyklos taip pat siųs didelės rizikos asmenis, kad jie gautų papildomą priežiūrą ir paramą, kurios jiems reikia, siekiant kovoti su giliai įsišaknijusia mizoginiška įtaka“, – priduriama pareiškime.
Taip pat bus sukurta nauja pagalbos linija, skirta mokiniams, susirūpinusiems dėl savo pačių elgesio.
K. Starmeris teigė, kad šia strategija siekiama „skatinti ugdymą ir pokalbius su berniukais ir jaunais vaikinais“.
„Noriu, kad mano dukra augtų Britanijoje, kur ji jaustųsi saugi mokykloje, internete ir santykiuose“, – sakė jis socialiniame tinkle „X“.
„Kiekviena jauna mergaitė to nusipelno, o kiekvienas berniukas turėtų būti apsaugotas nuo žalingos mizoginiškos įtakos. Mano vyriausybė, remdama mokytojus, tai įgyvendina“, – pridūrė jis.
