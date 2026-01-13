JK vyriausybė mano radusi būdą teisėtai stabdyti šešėlinio laivyno tanklaivius

Rusija, Iranas ir Venesuela kaltinamos laivų be galiojančių nacionalinių vėliavų naudojimu, kad išvengtų sankcijų naftai.
Praeitą savaitę, JK karinės pajėgos padėjo JAV kariams sulaikyti tanklaivį „Marinera“. JAV pareigūnai teigė, kad jis, apeidamas Jungtinių Valstijų sankcijas, gabeno naftą Venesuelai, Rusijai ir Iranui.
Iki šiol JK kariai nebuvo įsilaipinę į jokius laivus, bet pareigūnai pastarosiomis savaitėmis svarstė, kokių priemonių dėl to galima būtų imtis.
Ministrai mano, kad norint patvirtinti karinės jėgos naudojimą galima būtų taikyti 2018 m. Sankcijų ir pinigų plovimo aktą.
Anot BBC, numatoma, kad ginkluotosios pajėgos pasinaudotų šiomis galiomis, o vyriausybės atstovai tai apibūdina kaip veiksmų suintensyvinimą prieš šešėlinį laivyną.
Tačiau nežinoma, kada pirmą kartą JK kariuomenė gali pradėti veikti.
JK jau yra pritaikiusi sankcijas daugiau nei 500 laivų galimai priklausančių šešėliniam laivynui, kuris, šalies teigimu, padeda finansuoti priešišką veiklą, įskaitant Rusijos karą prieš Ukrainą.
Pasak britų ministrų, dėl JK ir jos sąjungininkų veiksmų iš jūrų jau pasitraukė 200 laivų, dauguma kurių plaukdavo be teisėtos vėliavos.
Registruojant laivą jis priskiriamas konkrečiai šaliai ir tada gali su tos šalies vėliava plaukti tarptautiniuose vandenyse ir įgyja tam tikrą teisinę apsaugą.
JK vyriausybė mano nustačiusi teisinį mechanizmą, kurį galima naudoti prieš bet kokį laivą, kuriam taikomos sankcijos ir kuris plaukioja be teisėtos vėliavos.
Transporto sekretorė Heidi Alexander sekmadienį paskelbė, kad intensyviau atliekama draudimo patikra, o daugiau nei 600 laivų buvo sustabdyti, kai priartėjo prie Britų salų.
Netinkamai įregistruoti laivai (plaukiantys su kitos šalies vėliava – ELTA) paprastai neturi draudimo, o ekspertai perspėja, kad tai gali sukelti krizę jeigu jie patektų į incidentą, pavyzdžiui, didelių nuostolių pareikalavusį naftos išsiliejimą.
