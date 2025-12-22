Grahamas ragina Trumpą konfiskuoti rusų tanklaivius ir perduoti Ukrainai raketų

Naujienų agentūra „Unian“ praneša, kad apie tai jis pareiškė duodamas interviu transliuotojui „NBC News“.
L. Grahamas pažymėjo, kad JAV jau ne vieną dieną sulaiko sankcijų objektu tapusius laivus su naftos kroviniais iš Venesuelos. Todėl, jo nuomone, taip pat reikėtų elgtis ir su laivais, gabenančiais rusišką naftą.
Senatorius taip pat sakė, kad tikisi, jog Baltųjų rūmų vadovas parems įstatymo projektą dėl muitų įvedimo perkamai Rusijos naftai ir Rusijos pripažinimo terorizmą remiančia valstybe už Ukrainos vaikų grobimą.
„Jei jis (Putinas) šį kartą pasakys „ne“, tai, tikiuosi, prezidentas Trumpas pasirašys mano įstatymo projektą, kurį parengė 85 bendraautoriai, ir įves muitus tokioms šalims kaip Kinija, kurios perka pigią rusišką naftą. Pripažins Rusiją terorizmą remiančia valstybe už 20 tūkst. Ukrainos vaikų pagrobimą. Ir, svarbiausia, konfiskuos laivus, gabenančius sankcionuotą Rusijos naftą, kaip tai daroma Venesueloje“, – kalbėjo L. Grahamas.
Be to, amerikiečių politikas pasisako už tai, kad JAV perduotų Ukrainai raketų „Tomahawk“, kuriomis Ukraina galėtų smogti Rusijos teritorijoje esančioms karinėms gamykloms, gaminančioms raketas ir nepilotuojamuosius orlaivius.
Pirmiau „Unian“ pranešė, kad L. Grahamas teigė norintis, kad dėl karo Ukrainoje pabaigos būtų sudarytas taikos susitarimas, kuris užtikrintų, kad Rusija dar kartą neįsiverš į Ukrainą. Tam, senatoriaus nuomone, JAV turi suteikti patikimas saugumo garantijas. L. Grahamas taip pat pasisako už Europos pajėgų dalyvavimą, siekiant užkirsti kelią naujam Rusijos puolimui. Jo nuomone, Rusijos diktatorius V. Putinas agresiją tęs tol, kol JAV nepadidins Rusijai daromo spaudimo.