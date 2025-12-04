Londonas: Putinui tenka moralinė atsakomybė už britės mirtį nuo „Novičiok“

44-erių britė Dawn Sturgess mirė 2018 m. liepos mėn. po sąlyčio su nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai ši medžiaga buvo panaudota prieš buvusį agentą Sergejų Skripalį. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad šiam pasikėsinimui leidimą davė V. Putinas.
Moteris pasipurškė rasto buteliuko skysčiu, kurį palaikė kvepalais, tačiau tai pasirodė esanti mirtina cheminė medžiaga.
Britų valdžios institucijos mano, kad buteliuką Solsberyje išmetė įtariamieji Aleksandras Petrovas ir Ruslanas Boširovas, kurie, kaip manoma, yra Rusijos žvalgybos (GRU) agentai ir kėsinosi į S. Skripalį.
„Rizika, kad kiti asmenys, išskyrus numatytąjį taikinį Sergejų Skripalį, gali būti nužudyti ar sužeisti, buvo visiškai nuspėjama“, – rašoma ataskaitoje.
„Petrovo ir Boširovo, jų GRU viršininkų ir tų, kurie davė leidimą misijai, įskaitant, kaip nustačiau, prezidentą Putiną, elgesys buvo pribloškiamai beatodairiškas“, – sakė tyrimo pirmininkas, buvęs vyr. teisėjas Anthony Hughesas.
„Jie, ir tik jie, yra moraliai atsakingi už Dawn mirtį“, – pridūrė jis.
Rusija ne kartą neigė dalyvavusi šiame išpuolyje, tačiau Jungtinės Karalystės valdžios pareigūnai V. Putiną įtarė jau seniai, o po ataskaitos paskelbimo išsikvietė Rusijos pasiuntinį pasiaiškinti dėl Maskvos „tęsiamos priešiškų veiksmų kampanijos“.
Jungtinė Karalystė taip pat įvedė sankcijas visai GRU organizacijai sakė šalies užsienio reikalų ministerija, taip pat 11 „veikėjų, atlikusių Rusijos valstybės remiamus priešiškus veiksmus“.
Tyrimas nustatė, kad nors užtikrinant S. Skripalio saugumą būta „tam tikrų spragų“, Jungtinės Karalystės žvalgyba pagrįstai manė, kad nužudymo rizika nebuvo didelė.
„Novičiok“ kiekio būtų pakakę nunuodyti tūkstančiams
2018 m. kovo mėn. S. Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti be sąmonės ant suolelio Solsberio miesto parke. Prieš tai jų namo durų rankena buvo ištepta medžiaga „Novičiok“.
Po intensyvaus gydymo ligoninėje jie išgyveno pasikėsinimą ir dabar gyvena su apsauga.
D. Sturgess mirė po keturių mėnesių nuo šio pasikėsinimo, kai jos partneris, tikriausiai tikrindamas šiukšlių konteinerius, rado kvepalų „Nina Ricci“ buteliuką ir jai jį atidavė.
Praėjusiais metais prasidėjusiame moters mirties tyrime advokatas Andrew O'Connoras teigė, kad D. Sturgess buvo nejučia įtraukta į „neteisėtą ir pasibaisėtiną tarptautinį pasikėsinimą nužudyti“.
Advokato teigimu, buteliuke buvo pakankamai nervus paralyžiuojančios medžiagos „Novičiok“, kad būtų galima nunuodyti tūkstančius žmonių.
Tyrimo komisijai pateiktuose liudytojo parodymuose, S. Skripalis teigė, kad, jo nuomone, įsakymą jį nužudyti davė Rusijos prezidentas.
„Tai, kad jis įsakė mane nužudyti, yra mano asmeninė nuomonė, pagrįsta mano ilgamete patirtimi ir Rusijos besitęsiančio nuosmukio analize“, – sakė S. Skripalis, pridūręs, kad tai patvirtinančių įrodymų neturi.
Nors S. Skripalis saugumo sumetimais neatvyko duoti parodymų, tyrimo metu taip pat buvo surengti posėdžiai už uždarų durų, kuriuose buvo nagrinėjami žvalgybos klausimai.
Po šio incidento iš Vakarų valstybės išsiuntė rekordiškai didelį Rusijos diplomatų skaičių, jai buvo įvestos ribotos sankcijos.
