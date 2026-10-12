JK premjeras: saugumo incidentui JAV valdomoje oro bazėje beveik neabejotinai vadovavo Iranas

A. Burnhamas anksčiau teigė, kad esama tvirtų požymių, jog Iranas buvo susijęs su tariamu planu praėjusį mėnesį atakuoti RAF Ferfordo oro bazę, kuria smūgiams Iranui naudojosi amerikiečių bombonešiai.
Tirdama tariamą sąmokslą, policija sulaikė septynis vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą; kaltinimai kol kas niekam nepareikšti.
„Galiu patvirtinti mūsų vertinimą, kad labai tikėtina, jog tai buvo koordinuojama Irane ir tam beveik neabejotinai vadovavo Irano Islamo Revoliucinė gvardija“, – įstatymų leidėjams sakė A. Burnhamas.
„Mes netoleruosime tokių grėsmių savo teritorijoje“, – pridūrė jis.
Rugsėjo 27 d. iš savo namų netoli oro bazės buvo evakuota dešimtys žmonių, kai į kaimišką vietovę atvyko ginkluoti policijos pareigūnai ir kariuomenės išminuotojai.
Vėliau policija pranešė, kad trijuose su pirmaisiais penkiais įtariamaisiais siejamuose furgonuose aptiko tam tikrą kiekį degios medžiagos – benzino, tačiau sprogmenų nerado.
Visi sulaikyti įtariamieji yra įkopę į trečią dešimtį. Šeši iš jų yra JK piliečiai, o vienas turi dvigubą JK ir Irano pilietybę.
Pirmadienį britų vyriausybė iškvietė Irano ambasadorių, kad pareikštų nepasitenkinimą dėl „besitęsiančių Irano bandymų pakenkti Jungtinės Karalystės ir tarptautinių partnerių saugumui pasitelkiant nusikalstamus tinklus, parankines grupuotes ir valstybės remiamą piktavališką veiklą“.
Praėjusią savaitę JAV atitraukė savo bombonešius iš RAF Ferfordo, o D. Trumpo administracija nurodė mananti, kad bazė susidūrė su Irano keliamomis grėsmėmis – esą siekta nužudyti kuo daugiau amerikiečių karių ir sunaikinti kuo daugiau JAV lėktuvų.
Naujausi komentarai