JAV vyriausybės uždarymas – ilgiausias istorijoje

Federalinių agentūrų veikla sustojo nuo tada, kai Kongresas nesugebėjo patvirtinti finansavimo po rugsėjo 30 d., o įtampa vis didėja, nes gerovės programos, įskaitant paramą, kuri padeda milijonams amerikiečių įsigyti maisto produktų, pakibo nežinioje.
Pastarosiomis dienomis Kongrese pasirodė pirmieji trapūs pažangos ženklai ieškant išeities, nors kol kas 1,4 mln. federalinių darbuotojų – nuo oro eismo dispečerių iki parkų prižiūrėtojų – lieka priverstinėse atostogose arba dirba be atlyginimo.
Likus kelioms valandoms iki vidurnakčio, kai buvo pasiektas uždarymo rekordas, D. Trumpo administracija paskelbė aliarmą dėl sumaišties šalies oro uostuose, jei krizė užsitęs ilgiau nei šešios savaitės, nes dėl vis didėjančio darbuotojų trūkumo sutriks oro uostų darbas ir bus uždaryti oro erdvės ruožai.
„Taigi jei per savaitę nuo dabar privesite mus prie tokios situacijos, demokratai, pamatysite masinį chaosą... skrydžiai vėluos masiškai, – spaudos konferencijoje Filadelfijoje sakė transporto sekretorius Seanas Duffy. – Pamatysite masinius skrydžių atšaukimus, ir galbūt turėsime uždaryti kai kurias oro erdvės dalis, nes paprasčiausiai negalėsime jų suvaldyti, neturėdami oro eismo dispečerių.“
Padėkos dienos kelionių lėktuvais skaičius šiemet turėtų būti rekordinis, prognozuoja Amerikos automobilių asociacija (AAA) – per lapkričio 27 d. šventę šalies viduje planuoja skristi 5,8 mln. žmonių.
Daugiau kaip 60 tūkst. dispečerių ir Transporto saugumo administracijos (TSA) pareigūnų dirba be darbo užmokesčio, o Baltieji rūmai įspėjo, kad padaugėjus neatvykimo į darbą atvejų gali kilti chaosas eilėse prie patikrų.
Oro uostų darbuotojai, kurie verčiau pranešdavo, kad serga, o ne dirbo be atlyginimo – dėl to kilo didelių vėlavimų – buvo pagrindinis veiksnys, dėl kurio D. Trumpas nutraukė 2019 m. uždarymą.
Tačiau tiek demokratai, tiek respublikonai tebėra nepajudinami dėl pagrindinės dabartinio sustabdymo priežasties – išlaidų sveikatos apsaugai.
Pastangos išeiti iš aklavietės
Demokratai sako, kad jie balsuos už finansavimo sustabdymo nutraukimą tik po to, kai bus sudarytas susitarimas pratęsti besibaigiančias draudimo subsidijas, dėl kurių sveikatos apsauga tampa prieinama milijonams amerikiečių.
Tačiau respublikonai tvirtina, kad sveikatos apsaugos klausimus spręs tik tada, kai demokratai balsuos už tai, kad Vašingtone vėl prasidėtų darbas.
Nors abiejų pusių lyderiai nerodo didelio noro siekti kompromiso, kai kurie nuosaikūs demokratai rodo iniciatyvą ir stengiasi rasti išeitį iš aklavietės.
Atskira dvipartinė keturių centristinių Atstovų Rūmų narių grupė pirmadienį pristatė kompromisinį sveikatos draudimo išlaidų mažinimo planą.
Demokratai tiki, kad milijonai amerikiečių, registruodamiesi į sveikatos draudimo programas kitiems metams, matys sparčiai augančias įmokas, spaus respublikonus ieškoti kompromiso.
Tačiau D. Trumpas tvirtai atsisako derėtis, sekmadienį transliuotame interviu CBS News pareiškęs, kad jis „nesileis šantažuojamas“.
Prezidentas stengiasi pats daryti spaudimą, kad priverstų demokratus nusileisti, grasindamas masiniais federalinių darbuotojų atleidimais ir naudodamas uždarymą kaip ginklą prieš progresyvius prioritetus.
Antradienį D. Trumpas pakartojo savo administracijos grasinimą nutraukti gyvybiškai svarbią pagalbos programą – pirmą kartą per daugiau kaip 60 metų – padedančią 42-iems mln. amerikiečių susimokėti už maisto produktus, nors šį žingsnį blokavo du teismai.
Tačiau vėliau Baltieji rūmai patikslino, kad „visiškai laikosi“ savo teisinių įsipareigojimų ir stengiasi, kad dalinės maisto paramos programos SNAP išmokų „būtų išmokėta kuo daugiau ir kuo greičiau“.
