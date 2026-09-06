JAV pasiuntiniai su Vladimiru Putinu aptarė planus Ukrainai

JAV pasiuntiniai per susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu aptarė „esminius planus“ dėl tolesnių žingsnių karui Ukrainoje užbaigti, pranešė Baltieji rūmai.
Sekmadienį jie išvyko į Kyjivą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) verslo partneris Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) lankėsi Maskvoje, tikėdamiesi atgaivinti derybas dėl didžiausio nuo Antrojo pasaulinio karo laikų konflikto Europoje užbaigimo.
Šią vasarą padėtis kare paaštrėjo, smarkiai išaugus civilių aukų skaičiui abiejose pusėse.
S. Witkoffas ir J. Kushneris šeštadienį susitiko su V. Putinu, kad „paskatintų prezidento Trumpo taikos darbotvarkę Rusijos ir Ukrainos kare“, naujienų agentūrai AFP atsiųstame pareiškime teigė Baltųjų rūmų pareigūnas.
„Abi pusės aptarė esminius planus tolesniems žingsniams, apie kuriuos bus paskelbta artimiausiomis savaitėmis, ir tikisi ne mažiau produktyvių susitikimų rytoj Ukrainoje“, – sakoma jame.
Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas derybas pavadino „itin atviromis“ ir teigė, kad amerikiečiai „pateikė virtinę idėjų dėl galimų kelių link susitarimo“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.