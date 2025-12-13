JAV ketina panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui

Apie tai šeštadienį paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
Šis sprendimas gali būti aktualus Lietuvai, nes Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Šis naujausias JAV žingsnis laikomas Minsko ir Vašingtono santykių šiltėjimo dalimi.
Penktadienį ir šeštadienį Minske J. Coale'as surengė derybas su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka.
Baltarusija – artimiausia Rusijos sąjungininkė – jau ne vienerius metus susiduria su Vakarų izoliacija ir sankcijomis.
Nuo 1994 metų Baltarusiją valdantis A. Lukašenka nuo 2020 metų, kai šalyje kilo protestai prieš jo valdymą, vykdo masines represijas ir kalėjimuose vis dar laikoma per 1 tūkst. žmonių.
Šeštadienį, kaip skelbia „Belta“, J. Coale'as derybas Baltarusijoje pavadino labai produktyviomis.
JAV pasiuntinys pareiškė, kad Vašingtono tikslas yra santykių su Minsku normalizavimas.
„Mes atšaukiame sankcijas, paleidžiame kalinius. Mes nuolat bendraujame“, – sakė J. Coale'as, kurį citavo „Belta“.
Jis nurodė, kad šalių santykiai, stiprėjant dialogui, pereina nuo „mažų žingsnelių“ prie „tvirtesnių žingsnių“.
Rugsėjį Baltarusija pagal susitarimą su JAV paleido dešimtis politinių kalinių mainais į kai kurių sankcijų sušvelninimą.
„Belaruskalij“ tranzitas nuo sienos su Baltarusija iki Klaipėdos uosto vyko ilgiau nei dešimtmetį ir turėjo tęstis iki 2023 metų pabaigos, tačiau buvo nutrauktas 2022 metų vasario 1-ąją, Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.
JAV sankcijos „Belaruskalij“ įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8 dieną.
