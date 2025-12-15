Budrys: tai vadinamas snapelio apsukimo mechanizmas

„Europos Sąjungos sankcijos yra tebegaliojančios ir jos galioja tiek importui, tai yra ir sutarčių sudarymui su įmonėmis, tiek tranzitui. Dėl to mes jau turėjome išaiškinimą ir tas klausimas yra atsakytas“, – pirmadienį LRT radijui sakė K. Budrys.
„Kol Europos Sąjungos sankcijos galioja, tokios veiklos negalima vykdyti nei Lietuvoje, nei per Latvijos, nei per Lenkijos uostus“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas apie JAV ketinimus panaikinti sankcijas kalio trąšų eksportui, užsienio reikalų ministras pabrėžė, jog šiuo sprendimu Baltarusijos bendrovių turtas toliau liktų įšaldytas.
„Turtas lieka įšaldytas, apribojimai galioja, tik galima sudarinėti sutartis ir toks sušvelninimas gali bet kada būti sugrąžintas – tai vadinamas snapelio apsukimo mechanizmas, kad nebereikėtų vėl iš naujo eiti visų procedūrų įvesti sankcijas, kad yra labai daug sąlygų ir jeigu tų sąlygų nesilaikoma, sankcijos pilna apimtimi grįžta“, – sakė K. Budrys.
BNS rašė, kad apie JAV ketinimus panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšų eksportui šeštadienį paskelbė Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“, remdamasi JAV specialiuoju pasiuntiniu Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
Sprendimą ketinama priimti Baltarusijai šeštadienį paleidus 123 politinius kalinius, iš kurių devyni buvo paleisti per Lietuvą.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1 dienos yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
JAV sankcijos „Belaruskalij“ įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8 dieną.
