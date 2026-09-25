JAV ir Kinijos lyderiai apžiūrėjo JAV demokratijos steigiamuosius dokumentus

Sklandant kalboms, kad Pekinas remia Teheraną, D. Trumpas patvirtino, kad su Kinijos prezidentu aptarė karą su Iranu, ir gyrė „puikius“ jųdviejų susitikimus, nepaisydamas konkrečių rezultatų stokos.
Paskutinę Kinijos komunistų lyderio vizito dieną D. Trumpas ir jo žmona Melania (Melanija) pakvietė Xi ir jo žmoną Peng Liyuan (Peng Lijuan) į Nacionalinį archyvą Vašingtone, kur dviejų valstybių pirmosios poros apžiūrėjo Nepriklausomybės deklaraciją.
Jungtinės Valstijos šiemet švenčia 250-ąsias šios istorinės deklaracijos, kuri nubrėžė kelią į Amerikos nepriklausomybę, pasirašymo metines.
D. Trumpas autoritariniam Kinijos prezidentui taip pat parodė JAV Konstituciją – dokumentą, kuriame prieš du su puse šimtmečio buvo išdėstyti JAV demokratinės vyriausybės principai.
„Mes tiesiog lyginame, kaip ši mūsų istorija tęsiasi 250 metų, o jų – 6 000 metų“, – žurnalistams pareiškė D. Trumpas, turėdamas omenyje senovines Kinijos šaknis.
„Mes labai didžiuojamės savo 250 metų“, – pridūrė jis, stovėdamas šalia Xi Jinpingo, vadovaujančio Kinijos komunistų partijai, kuri šalį valdo nuo 1949 metų.
Po to kinų lyderis išvyko į oro uostą, iš kur išvyks į Pekiną.
„Naujas turinys“
Per šį Xi Jinpingo vizitą nebuvo pasiekta kokių nors ypatingų proveržių, o abu lyderiai, matyt, labiau domėjosi pompastika ir ceremonijomis, siekdami užmaskuoti didelę įtampą.
Tačiau D. Trumpas patvirtino, kad jiedu aptarė karą su Iranu, kuris jau artėja prie septynių mėnesių ribos.
Kinija toliau perka Irano naftą, o JAV žiniasklaida yra skelbusi, kad Pekinas yra teikęs Teheranui žvalgybos informaciją, reikalingą išpuoliams prieš JAV pajėgas.
„Taip, aptarėme, aptarėme“, – atsakė D. Trumpas, kai jo Nacionaliniame archyve paklausė, ar jiedu kalbėjosi apie Iraną.
Paklaustas, ar, jo nuomone, bus pasiekta pažanga dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo, D. Trumpas atsakė: „Manau, kad mums puikiai seksis.“
Abu lyderiai po jau trečio jųdviejų susitikimo nuo D. Trumpo sugrįžimo į valdžią gyrė tai, ką jie pavadino pažanga valdant santykius tarp konkuruojančių supervalstybių.
Xi Jinpingas pareiškė, kad ši jo kelionė į Vašingtoną papildė „nauju turiniu“ gegužės mėnesį Pekine įvykusį susitikimą su D. Trumpu. Jis teigė, kad jiedu susitarė dėl „strateginio stabilumo, pagrįsto pagarba, teisingumu ir abipusiškumu“.
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