Japonija protestuoja prieš Rusijos planuojamus raketų bandymus

„Pareiškėme protestą reaguodami į pranešimą apie planą atlikti raketų bandymą“ prie Kurilų salų, Japonijoje vadinamų Šiaurinėmis teritorijomis, naujienų agentūrai AFP sakė Japonijos vyriausybės atstovas spaudai.
Japonijos naujienų agentūra „Kyodo“ citavo Rusijos Ramiojo vandenyno laivyną, teigusį, kad raketų bandymas jau įvyko, nors neaišku, kada tiksliai jis buvo atliktas.
Rusijos karinis jūrų laivynas pranešė, kad bandymą atliko padalinys, kuriame įrengta pakrančių gynybos raketų sistema „Bastion“, informavo „Kyodo“.
Bandyme taip pat dalyvavo Ramiojo vandenyno laivyno flagmanas, valdomomis raketomis ginkluotas kreiseris „Varyag“ ir atominis povandeninis laivas „Omsk“, nurodė naujienų agentūra.
Bandymo metu buvo imituojamas priešo laivų užpuolimas ir sėkmingai pataikyta į visus numatytus taikinius mažiausiai 300 km atstumu, pridūrė laivynas, kurį cituoja „Kyodo“.
V. Putinas pirmą kartą oficialiai lankėsi salose, kurias Rusija valdo nuo 1945 metų, rugpjūčio 13 dieną, o tai paskatino Japoniją išsikviesti Rusijos ambasadorių – į šį žingsnį Maskva vėliau atsakė tuo pačiu.
V. Putinas ten nuvyko po apsilankymo netoliese esančioje Rusijos Sachalino saloje, kur Rusijos karinis jūrų laivynas vykdė pratybas.
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