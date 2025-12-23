 Izraelio ministras kalba apie naujas žydų gyvenvietes Gazos Ruože

Izraelio ministras kalba apie naujas žydų gyvenvietes Gazos Ruože

2025-12-23 13:56
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas kalba apie Gazos Ruožo šiaurinės dalies apgyvendinimą. Tai aiški prieštara JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planui, kuriame numatytas laipsniškas Izraelio pajėgų išvedimas iš palestiniečių teritorijos. 

Izraelio ministras kalba apie naujas žydų gyvenvietes Gazos Ruože
Izraelio ministras kalba apie naujas žydų gyvenvietes Gazos Ruože / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Renginyje Vakarų Krante I. Katzas sakė, kad „padedant Dievui, kai ateis laikas“, ir Gazos Ruožo šiaurėje bus statomos gyvenvietės – ten kur prieš 20 metų Izraelio gyvenvietės buvo iškeldintos. Tai esą bus daroma „teisingi būdu ir tinkamu laiku“.

I. Katzas, be to, kalbėjo apie „didelę revoliuciją“ Vakarų Krante, kur Izraelis neseniai nusprendė statyti naujas gyvenvietes. Izraelio gyvenvietės teritorijoje, kurių palestiniečiai nori savo valstybei, tarptautiniu požiūriu laikomos neteisėtomis ir kliūtis taikiam sprendimui.

Rugpjūtį Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sakė, kad Izraelis neketina užimti Gazos Ruožo ir vėl jį apgyvendinti.

„Tai ne mano politika“, – tada sakė „Likud“ partijos pirmininkas. 

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Gaza
nausėdijos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų