Namų netekusius Gazos gyventojus užklupo žiemos liūtys

Žiemos liūtys dar labiau pablogino ir taip nelengvą gyvenimą tokiems žmonėms kaip J. al Sharafi, kuris yra vienas iš šimtų tūkstančių Palestinos teritorijoje dėl karo perkeltų žmonių, kurių daugelis dabar išgyvena iš humanitarinių organizacijų teikiamos pagalbos.
„Mano vaikai dreba iš šalčio ir baimės (...) Per kelias minutes palapinė buvo visiškai užlieta“, – sekmadienį sakė 47 metų J. al Sharafi.
„Netekome antklodžių, o visas maistas permirkęs“, – pridūrė šešių vaikų tėvas, su vaikais gyvenantis laikinoje prieglaudoje pakrantės rajone.
Po dvejus metus trukusių niokojančių kovų nuo spalio 10 dienos tarp Izraelio ir „Hamas“ galioja trapios paliaubos.
Tačiau, nepaisant paliaubų, Gazos Ruožo gyventojai vis dar susiduria su sunkia humanitarine krize, o dauguma dėl karo perkeltųjų asmenų liko be nieko arba beveik be nieko.
Šeimos glaudžiasi palapinių stovyklose, paskubomis pastatytose iš brezento, kurias dažnai supa purvas ir stovintis vanduo.
„Kaip pagyvenusi moteris negaliu gyventi palapinėse. Gyvenimas palapinėse reiškia, kad per lietų mirsime nuo šalčio, o vasarą – nuo karščio“, – sakė Umm Rami Bulbul (Um Rami Bulbul).
„Dabar mes nenorime rekonstrukcijos, tiesiog parūpinkite mums ir mūsų vaikams mobiliuosius namus“, – reikalavo ji.
Pastarosiomis dienomis nakties temperatūra Gazoje svyravo nuo 8 iki 12 laipsnių Celsijaus.
Nepakankama pagalba
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, beveik 80 proc. pastatų Gazos Ruože buvo sugriauti arba apgadinti per karą.
Apie 1,5 mln. iš 2,2 mln. Gazos gyventojų neteko namų, sakė Palestinos NVO tinklo Gazoje direktorius Amjad al Shawa (Amdžadas Šava).
JT Palestinos pabėgėlių agentūra UNRWA teigė, kad atšiaurūs orai dar labiau padidino Gazos gyventojų kančias.
„Žmonės Gazos Ruože išgyvena menkose, vandens apsemtose palapinėse ir tarp griuvėsių“, – rašė UNRWA vadovas Philippe'as Lazzarini (Filipas Lazarinis) socialiniame tinkle „X“.
„Čia nėra nieko neišvengiamo. Pagalbos tiekimas nėra įleidžiamas reikiamu mastu“, – tvirtino jis.
COGAT, Izraelio gynybos ministerijos įstaiga, atsakinga už Palestinos civilinius reikalus, gruodžio viduryje teigė, kad „neseniai į Gazos Ruožą įvežta beveik 310 tūkst. palapinių ir brezentų“, nes pagal paliaubas padidinta pagalba.
Šio mėnesio pradžioje Gazos Ruože buvo panašus stipraus lietaus ir šalčio laikotarpis.
Pasak Gazos civilinės gynybos agentūros, veikiančios vadovaujant „Hamas“, dėl karo sugriautų pastatų griūties arba šalčio poveikio žuvo mažiausiai 18 žmonių.
Gruodžio 18 dieną JT humanitarinės pagalbos biuras pranešė, kad per audrą sugriuvo 17 pastatų, o 42 tūkst. palapinių ir laikinų prieglaudų buvo visiškai arba iš dalies apgadintos.
„Pažiūrėkite, kokia mano vaikų ir palapinės būklė“, – sakė Samia Abu Jabba (Samia Abu Džaba).
„Aš miegu šaltyje, o vanduo užlieja mus ir mano vaikų drabužius. Neturiu jiems drabužių, kuriais galėtų apsirengti. Jie šąla“, – sakė ji.
„Ką padarė Gazos gyventojai ir jų vaikai, kad to nusipelnė?“ – teigė moteris.
Naujausi komentarai