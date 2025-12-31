ES įspėja Izraelį dėl veiksmų prieš pagalbos organizacijas Gazoje

Taip ji reagavo į Izraelio grasinimą iš tam tikrų organizacijų atimti licencijas dirbti Gazos Ruože. Tai gali paveikti ir, pavyzdžiui, organizaciją „Gydytojai be sienų“.
Prieš tai, be kita ko, Didžiosios Britanijos, Kanados, Prancūzijos bei kitų Vakarų šalių vyriausybės pareiškė susirūpinimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Gazos Ruože. Jos bendrame pareiškime pareikalavo, kad Izraelis skubiai imtųsi veiksmų. Reiškiamas „rimtas susirūpinimas dėl pakartotinio humanitarinės padėties Gazoje, kuri ir toliau lieka katastrofiška, paaštrėjimo“, teigiama pareiškime. Izraelis esą privalo sudaryti sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms nuolat ir patikimai dirbti bei užtikrinti, kad Jungtinės Tautos galėtų tęsti savo veiklą palestiniečių teritorijoje.
Be to, Izraelis turi atšaukti ribojimus tam tikram importui, pavyzdžiui, medicinos įrangai ir medžiagoms, skirtoms būstams, bei atverti pasienio punktus didesniam kiekiui pagalbos siuntų. Pareiškimą pasirašė Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Islandijos, Japonijos, Kanados, Norvegijos, Švedijos, Šveicarijos ir Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrai.
Izraelio diasporos reikalų ministerija antradienį pareiškė, kad „pagalbos organizacijos, kurios neatitinka saugumo ir skaidrumo reikalavimų“, neteks licencijos dirbti palestiniečių teritorijoje. Čia omenyje turimi nauji reikalavimai nevyriausybinėms organizacijoms palestiniečių teritorijose.
Organizacijos, „kurios nebendradarbiauja ir nesutiko pateikti savo palestiniečių darbuotojų sąrašo, kad būtų atmestas bet koks ryšys su terorizmu“, gavo pranešimus, kad nuo sausio 1 d. atšaukiamos jų licencijos, pareiškė ministerija. Organizacijos savo veiklą turės nutraukti iki kovo 1 d.
Izraelis, pavyzdžiui, kaltina organizaciją „Gydytojai be sienų“ įdarbinus du palestiniečius, esą turinčius ryšių su radikaliomis palestiniečių grupuotėmis. Nepaisant pakartotinių raginimų, „Gydytojai be sienų“ nepateikė „išsamių duomenų apie šių asmenų tapatybę ir vaidmenį“, nurodė ministerija.
Pasak organizacijos, ji „niekada sąmoningai neįdarbintų asmenų, vykdančių karinę veiklą“, nes tai „keltų pavojų mūsų darbuotojams ir mūsų pacientams“.
Ministerija patikino, kad ši priemonė neturės įtakos pagalbos prekių tiekimui į karo sugriautą Gazos Ruožą. Esą mažiau nei 15 proc. pagalbos organizacijų sąmoningai pažeidė reikalavimus.
Kiekis pagalbos prekių, pasiekiančių Gazos Ruožą, pasak pagalbos organizacijų, ir toliau yra nepakankamas. Spalio 10 d. paliaubų susitarimas numato maždaug 600 sunkvežimių patekimą į palestiniečių teritoriją kasdien, tačiau, anot nevyriausybinių organizacijų ir JT, jų iš tikrųjų per dieną įvažiuoja tik 100–300. Pasak Izraelio vyriausybės, maisto į Gazą patenka daugiau nei reikia, tačiau problemų kyla dėl jo padalijimo vietoje.
