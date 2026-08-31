Ispanijos premjeras dėl Seutos krizės kaltino ultradešiniuosius

„Po liepos 30 ir 31 d. pradėjo sklisti gandai ir dezinformacija iš socialinių tinklų, siejamų tiek su Rusija, tiek su Izraeliu, taip pat iš tarptautinio ultradešiniųjų judėjimo, kuris migracija visada naudojasi ne tik tam, kad pultų Ispaniją, bet ir tam, kad pultų ir skaldytų Europą“, – radijui „Cadena Ser“ sakė P. Sanchezas.
Tuo pačiu jis atmetė bet kokią Maroko valdžios atsakomybę dėl šio incidento.
„Nė viena žvalgybos tarnyba, su kuria paprastai bendradarbiauja Ispanijos vyriausybė, nepateikia jokių duomenų, leidžiančių įtarti, kad Maroko valdžios institucijos vienaip ar kitaip buvo su tuo susijusios“, – pridūrė Ispanijos ministras pirmininkas.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje į šį nedidelį eksklavą Šiaurės iš kaimyninio Maroko plaukdami arba eidami pėsčiomis atvyko daugiau nei 70 tūkst. migrantų. Per chaotišką antplūdį žuvo daugybė žmonių, Europos Sąjungoje kilo įtampa dėl migracijos.
Dauguma migrantų grįžo į Maroką, tačiau nuo 5 iki 10 proc. atvykusiųjų liko Seutoje, tarp jų – nelydimi vaikai, kurių negalima deportuoti įprasta tvarka.
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