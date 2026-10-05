 Ispanijos policija likvidavo migrantų stovyklą Seutoje

Ispanijos policija likvidavo migrantų stovyklą Seutoje

2026-10-05 19:51
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Likus kiek daugiau nei savaitei iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave Seutoje policija, padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimą. 

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<span>Ispanijos policija likvidavo migrantų stovyklą Seutoje</span>
Ispanijos policija likvidavo migrantų stovyklą Seutoje / Socialinių tinklų nuotr.

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Visi iš pradžioje maždaug 3 tūkst. migrantų, nuo liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse Trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti, pranešė vietos laikraštis „El Faro“.

Vyriausybės teigimu, liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkst. migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave.

Kaip ir ankstesnę dieną, migrantai pirmadienį autobusais buvo vežami į Tarachalo pasienio punktą. Ten jiems buvo siūloma rinktis – arba nedelsiant savanoriškai grįžti į Maroką, arba registruotis ir būti apgyvendintiems palapinių stovykloje, pranešė Ispanijos valstybinis televizijos kanalas RTVE.

Daugelis migrantų vengia registruotis ir apsigyventi priėmimo stovyklose, nes baiminasi, kad tada juos būtų lengviau deportuoti į Maroką, kuris laikomas saugia kilmės šalimi. 

Be to, užregistravus jų biometrinius duomenis, juos būtų lengviau identifikuoti ir grąžinti į pirmosios registracijos šalį arba kilmės šalį net tada, jei jiems pavyktų patekti į žemyninę Ispanijos dalį ar kitas ES valstybes.

Todėl pirmąją naujausios iškeldinimo akcijos dieną Seutą savanoriškai paliko 600 marokiečių, pranešė RTVE. 

Antrąją dieną daug migrantų iš iki 3,5 tūkst., kelis mėnesius gyvenusių iš plastikinių tentų suręstose pašiūrėse paplūdimyje, pabėgo į aplinkinius miškus.

 

Šiame straipsnyje:
Ispanija
migrantai
Seuta
stovykla

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