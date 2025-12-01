„Euroviziją“ boikotuoti žada penkios šalys

Transliuotojai Ispanijoje, Airijoje, Nyderlanduose ir Slovėnijoje pranešė, jog „Euroviziją“ – didžiausią pasaulio gyvos muzikos konkursą – boikotuos dėl sprendimo leisti jame dalyvauti Izraeliui.
Islandija savo ruožtu pranešė, jog svarsto savo poziciją ir sprendimą priims gruodžio 10 dieną.
Plačiai paplitusi kritika karui Gazos Ruože lėmė vis garsesnį reikalavimą uždrausti Izraeliui dalyvauti kasmetiniame konkurse. Taip pat kilo įtarimų, kad šių metų renginyje žydų valstybė manipuliavo balsavimo sistema savo naudai.
„Mes manome, jog bus apie 35 dalyviai“ 2026 metų konkurse, Švedijos televizijai ketvirtadienio vakarą sakė renginio direktorius Martinas Greenas.
Jis teigė, jog „maždaug penkios“ valstybės „itin karštai“ priešinasi Izraelio dalyvavimui ir pridūrė, jog gerbia jų poziciją.
„Labai tikiuosi, kad tie keli dalyviai, kurie jaučia, jog negali dalyvauti kitąmet, sugrįš pas mus 2027-aisiais“, – teigė direktorius.
Jis pabrėžė, kad renginys turėtų būti apolitiškas ir prisiminė, kad „ne vyriausybės dalyvauja „Eurovizijoje“, o visuomeniniai transliuotojai ir menininkai“.
Ketvirtadienio susitikime Europos transliuotojų sąjungos nariai turėjo „pilną, nuoširdžią, tiesmuką ir jaudinančią diskusiją“, o „tai, kas juos visus suvienijo, yra tikėjimas, jog „Eurovizijos“ dainų konkursas neturėtų būti naudojamas kaip politinis teatras“, tvirtino M. Greenas.
„Jis turi išlaikyti kažkokį neutralumo požymį“, – sakė jis.
