Izraelis nemato priežasčių nedalyvauti „Eurovizijos“ dainų konkurse

„Nėra priežasčių, kodėl Izraelis ir toliau neturėtų būti svarbia šio kultūrinio įvykio, kuris jokiu būdu negali tapti politiniu, dalimi“, – pareiškė „Eurovizijoje“ dalyvaujančio Izraelio nacionalinio transliuotojo KAN direktorius Golanas Jochpazas, kurį cituoja šalies žiniasklaida.
Tai pirmoji Izraelio reakcija į kelių šalių pareiškimus, kad jos nedalyvaus dainų konkurse, jei jame bus Izraelio atstovų. Neseniai boikotu pagrasino Airijos ir Nyderlandų transliuotojai. Slovėnija taip pat leido suprasti, kad šalis nedalyvaus „Eurovizijoje“, jei joje dalyvaus Izraelis.
Ir kitos šalys, įskaitant Ispaniją bei Belgiją, kritiškai vertina Izraelio dalyvavimą. Belgija galutinį sprendimą dėl dalyvavimo ketina priimti gruodį.
Nuo Gazos karo pradžios 2023 m. Artimųjų Rytų konfliktas temdo „Eurovizijos“ dainų konkursą, kuris deklaruojamas kaip nepolitinis. Tiek per konkursą Malmėje 2024 m., tiek Bazelyje 2025-aisiais vyko antiizraelietiškos demonstracijos. Gazos karą sukėlė „Hamas“ ir kitų islamistinių grupuočių žudynės Izraelyje 2023 m. spalio 7 d.
„Eurovizijos“ dainų konkursas kitais metais gegužės 12–16 dienomis vyks Vienoje. Šiais metais Izraelio atstovė Yuval Raphael konkurse užėmė antrąją vietą.
Naujausi komentarai