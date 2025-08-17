 Europos Komisijos pirmininkė: Zelenskį į JAV lydės Europos lyderiai

Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, pirmadienį vykstantį į Vašingtoną susitikti su JAV lyderiu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), lydės Europos lyderiai, o sekmadienį jis dar apsilankys Briuselyje, pranešė Europos Komisijos (EK) pirmininkė.

„Šią popietę priimsiu Zelenskį Briuselyje“, – socialiniame tinkle „X“ sekmadienį parašė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen)

„Prezidento Zelenskio prašymu rytoj prisijungsiu prie susitikimo su prezidentu Trumpu ir kitais Europos lyderiais Baltuosiuose rūmuose“, – nurodė ji.

Vokietijos vyriausybė savo ruožtu paskelbė, kad į Vašingtoną su V. Zelenskiu vyks kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas).

Berlyno pranešime sakoma, kad F. Merzas kartu su EK pirmininke ir kitais Europos lyderiais vyksta į JAV, kad išreikštų „suinteresuotumą greitu taikos susitarimu Ukrainoje“.

