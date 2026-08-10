Europa ruošiasi dar vienai vasaros karščio bangai

Kai kuriose Jungtinės Karalystės (JK) ir Prancūzijos dalyse pirmadienį jau buvo paskelbti perspėjimai dėl ekstremalaus karščio; prognozuojama, kad temperatūros stulpeliai gali pasiekti apie 35 laipsnius Celsijaus.
Neįprastai aukšta temperatūra artimiausiomis dienomis taip pat prognozuojama daugelyje šalių, kurios nėra pratusios prie karščio, pavyzdžiui, Šveicarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje.
Europos perspėjimo apie orus sistema „MeteoAlarm“ pirmadienį nurodė, kad svilinanti temperatūra jau juntama didžiojoje Italijos dalyje ir Kroatijos pakrantės teritorijose.
Naujienų agentūra AFP pateikia informaciją, kurią reikėtų žinoti, kai visame žemyne, kuris dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos planetoje šyla sparčiausiai, vėl kyla temperatūra.
„Intensyvus karštis“
JK meteorologijos tarnyba „Met Office“ savaitgalį įspėjo, kad šalyje, kurios infrastruktūra labiau pritaikyta švelnesniam, vėsesniam klimatui, netrukus prasidės jau penktasis vasaros karščių laikotarpis.
„Dar vienas ypač karštų orų laikotarpis turėtų plisti į šiaurę per didžiąją JK dalį, o temperatūra kai kuriose vietose pasieks apie 35 laipsnius Celsijaus“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ teigė tarnyba.
Pusėje Anglijos teritorijos ir visame Velse jau oficialiai vyrauja sausra – dėl to 23 mln. žmonių uždrausta naudotis laistymo žarnomis. Vėliau pirmadienį sausra turėtų būti paskelbta naujuose Anglijos regionuose.
Paveiktose teritorijose šią savaitę beveik visiškai nenumatomas lietus.
Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra „Meteo-France“ pirmadienį perspėjo, kad temperatūra pietryčiuose kils iki 35 laipsnių, o šis lygis šią savaitę plis.
„Intensyvus karštis nuo trečiadienio iki penktadienio paveiks beveik visą šalį“, – suvestinėje teigė agentūra ir taip pat perspėjo, kad dėl klimato kaitos „vasaros ateityje apskritai bus karštesnės nei iki šiol“.
Šiais metais per ankstesnes karščio bangas Prancūzijoje ir JK buvo užfiksuota tūkstančiai perteklinių mirčių.
Gaisrai ir sausra
Graikija pranešė apie antrą gaisrą šį sezoną, kuris pirmadienį įsiplieskė netoli sostinės Atėnų; jo gesinti pasiųsta šimtai žmonių ir technikos vienetų.
Per gaisrą, kuris prieš 10 dienų kilo į šiaurės vakarus nuo sostinės, jau išdegė daugiau nei 10 tūkst. hektarų pušynų.
Prancūzijoje ir Ispanijoje šią vasarą jau buvo fiksuojami istoriniai gaisrai, nes dėl rekordinio sausros lygio susidarė itin sausos oro sąlygos.
Dėl karščio ir sausros vandens lygis visos Europos upėse taip pat smunka į rekordines žemumas. Vokietijoje tekančio Reino vandens lygis gali nukristi tiek, kad ši upė taps netinkama laivybai, pirmadienį įspėjo pramonės grupės.
Krovininiai laivai ir toliau gabena prekes šia upe, kuri teka per didžiausios Europos ekonomikos pramonės centrą, tačiau kroviniai yra mažesni, o išlaidos – didesnės.
Tuo metu Lenkijos pareigūnai paskelbė, kad vandens lygis ilgiausioje šalies upėje Vysloje pirmadienį Varšuvoje pasiekė rekordines žemumas, užfiksuotas tik praėjusį penktadienį.
Dėl žemo vandens lygio Dunojaus upėje Vengrija ir Rumunija liepos pabaigoje jau buvo priverstos uždaryti savo atomines elektrines, kurioms vanduo reikalingas aušinimui.
Kalbant skaičiais
Beveik 120 mln. europiečių gyvena regionuose, kuriuose 2026 m. liepa buvo karščiausia nuo matavimų pradžios, rodo naujienų agentūros AFP atlikta nacionalinių meteorologijos agentūrų ir „Copernicus“ klimato duomenų analizė.
Rekordai daugiausia fiksuoti JK pietuose, Vakarų Prancūzijoje ir šiaurinėje bei rytinėje Ispanijos dalyse.
Per vieną karščio bangą birželį devyniose Europos šalyse užfiksuota mažiausiai 12 tūkst. perteklinių mirčių, praėjusį mėnesį parodė AFP atlikta nacionalinių statistikos duomenų analizė. Šis skaičius dar gali augti, kai bus paskelbta daugiau duomenų.
Saulės užtemimas
Trečiadienį vyksiantis Saulės užtemimas, kuris bus matomas kai kuriose Europos dalyse, turėtų pritraukti dangaus stebėtojus, nepaisant nepalankių oro sąlygų.
Europos kosmoso agentūros observatorija Teruelyje, Ispanijoje, visą dieną organizuos veiklas iki pat pagrindinio įvykio – užtemimas prasidės 20.33 val. Lietuvos laiku, o apogėjus numatomas 21.23 val.
Šioje vietovėje temperatūra pirmadienį perkopė 30 laipsnių padalą, o užtemimas bus matomas tose Ispanijos vietovėse, kurias praėjusį mėnesį nuniokojo gaisrai.
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