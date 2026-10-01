Estija uždraudė Rusijos ir Baltarusijos grūdų tranzitą

„Rusija puola Ukrainos uostus ir trukdo Ukrainos grūdams patekti į pasaulinę rinką. Būtų ciniška tuo pačiu metu leisti jai eksportuoti savo grūdus per mūsų uostus. Estija to neleis“, – pabrėžė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
Pasak jo, Estijos pozicija aiški: „Jau rugsėjį sakėme, kad nėra prasmės planuoti Rusijos grūdų gabenimą per Estiją. Dabar mes galutinai užkertame tam kelią, taikydami nacionalinę sankciją. Mes nepadėsime Rusijai sušvelninti karo, kurį ji pati pradėjo, pasekmių“.
Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko. Tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų, ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps nauju Rusijos grūdų tranzito maršrutu.
„Bendradarbiaujame su Latvija ir Lietuva, kad užtikrintume, jog Rusijos grūdų tranzitas nevyktų per Baltijos valstybių uostus. Baltijos valstybės negali leisti, kad per mūsų uostus būtų remiama Rusijos karo ekonomika“, – pabrėžė M. Tsahkna.
2024 metais Europos Sąjunga įvedė muitus Rusijos ir Baltarusijos grūdų produktams, kad sustabdytų jų importą į ES. Tačiau šie muitai nevisiškai užkerta kelią grūdų tranzitui per Europos Sąjungą į trečiąsias šalis.
Estijos valdžios naujausias sprendimas įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo valstybiniame leidinyje „Riigi Teataja“ („Valstybės žiniose“).
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