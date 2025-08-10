 ES užsienio reikalų ministrai surengs skubias derybas dėl Ukrainos

2025-08-10 18:09
Neringa Kaluinienė (ELTA)

ES diplomatė Kaja Kallas sakė, kad pirmadienį sušauks skubų ES ministrų susitikimą, nes, jos teigimu, bet kokiame JAV ir Rusijos susitarime dėl karo Ukrainoje pabaigos turi dalyvauti ir Kyjivą ir ES.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / L. Balandžio/BNS nuotr.

Prezidentai Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas penktadienį susitiks Aliaskoje, kad pabandytų išspręsti trejus metus trunkantį konfliktą. Europa reikalauja įtraukti Ukrainą į derybas.

Visos laikinai okupuotos teritorijos priklauso Ukrainai.

„Prezidentas D. Trumpas teisus, kad Rusija turi užbaigti karą su Ukraina. JAV turi galią priversti Rusiją rimtai derėtis. Bet kokiame susitarime tarp JAV ir Rusijos turi dalyvauti Ukraina ir ES, nes tai yra Ukrainos ir visos Europos saugumo klausimas“, – sekmadienį sakė K. Kallas.

„Pirmadienį sušauksiu neeilinį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą, kad aptartume tolesnius veiksmus“, – sakė ji. Susitikimas vyks internetu.

„Norėdami pasiekti tvarią ir teisingą taiką, turime aiškiai laikytis tarptautinės teisės: visos laikinai okupuotos teritorijos priklauso Ukrainai“, – sakė K. Kallas.

Ji taip pat įspėjo, kad bet koks susitarimas „neturi tapti tramplynu tolesnei Rusijos agresijai prieš Ukrainą, transatlantinę sąjungą ir Europą“.

