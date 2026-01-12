 ES siūlo Kinijai alternatyvą dideliems elektromobilių muitams

2026-01-12 15:24
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Europos Sąjunga pirmadienį pasiūlė Kinijai alternatyvą muitams aštriame prekybos ginče dėl didelių Bendrijos muitų Kinijoje pagamintiems elektromobiliams.

ES siūlo Kinijai alternatyvą dideliems elektromobilių muitams / Scanpix nuotr.

Už ES prekybos politiką atsakinga Europos Komisija dokumente nurodė, kad Kinijos elektromobilių gamintojai gali pasiūlyti kainų įsipareigojimus – nustatyti minimalias importo kainas tiekėjams, siekiant kompensuoti subsidijas. Tai pakeistų muitus.

Užpernai ES įvedė iki 35,3 proc. muitus iš Kinijos importuojamiems elektromobiliams po to, kai antisubsidijų tyrimas parodė, jog Pekino valstybinė parama kenkia Europos automobilių gamintojams.

Tačiau dokumente teigiama, kad bet koks „pasiūlymas turi būti tinkamas, kad būtų pašalintas žalingas subsidijų poveikis ir užtikrintas lygiavertis muitams poveikis“.

Kinijos prekybos ministerija šį žingsnį įvertino palankiai, pažymėdama, jog „tokia pažanga visiškai atspindi dialogo dvasią ir Kinijos bei ES konsultacijų rezultatus“.

