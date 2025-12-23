Keturi penktadaliai žaislų į ES atkeliauja iš Kinijos

ES oficialios statistikos tarnybos duomenimis, Bendrija užtikrintai išlieka grynąja žaislų importuota – pernai jų įsivežė už 7,1 mlrd. eurų (0,6 mlrd. eurų daugiau nei užpernai), o jų kitoms valstybėms pardavė už 2,5 mlrd. eurų (0,2 mlrd. eurų).
80 proc. importuotų žaislų buvo Kinijos (5,6 mlrd. eurų vertės importas), 6 proc. – Vietnamo (418 mln. eurų), 3 proc. – Jungtinės Karalystės (188 mlrd. eurų) kilmės.
Didžiausios žaislų importuotojos Bendrijoje praėjusiais metais buvo Vokietija ir Nyderlandai (po 17 proc. viso importo verte), Prancūzija (14 proc.).
Pagrindinės ES pagamintų žaislų eksporto rinkos buvo Jungtinė Karalystė (33 proc. viso eksporto, 838 mln. eurų), po jos sekė Šveicarija (13 proc., 315 mln. eurų), Jungtinės Valstijos (10 proc., 245 mln. eurų).
Beveik 60 proc. viso šio eksporto buvo iš trijų ES valstybių: 28 proc. – iš Čekijos, 17 proc. – iš Vokietijos, 13 proc. – iš Belgijos.
