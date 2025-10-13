ES: Rusija, pažeisdama oro erdvę, „lošia iš karo“

Praėjusį mėnesį NATO nurodė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą. Aljansas ėmėsi šių veiksmų po to, kai dronai ir naikintuvai pažeidė kelių jo narių teritorijas.
„Kiekvieną kartą, kai Rusijos dronas ar lėktuvas pažeidžia mūsų oro erdvę, kyla eskalacijos rizika, netyčinė ar ne. Rusija lošia iš karo“, – per vizitą Kyjive sakė ji, ragindama Europą sustiprinti savo gynybos pajėgumus.
„Norėdami sustabdyti karą, Europos ekonominę galią turime paversti kariniu atgrasymu“, – pridūrė K. Kallas.
ES diplomatijos vadovė lankosi Kyjive, kur vyks derybos dėl karinės ir finansinės paramos Ukrainai, ypač jos energetikos infrastruktūrai. Rusija prieš artėjantį šaltąjį metų sezoną atnaujino atakas prieš šalies energetikos objektus.
Dėl Rusijos išpuolių pirmadienį Ukraina buvo priversta nutraukti elektros tiekimą septyniuose centriniuose ir rytiniuose šalies regionuose. Pasak Kyjivo, šios atakos yra ciniškos.
„Priešas nori paveikti mūsų gyventojų dvasią ir nuotaiką“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
„Tai ypač ciniškas elgesys žiemos išvakarėse“, – pridūrė jis.
Atsakydama į šiuos smūgius, Ukraina sustiprino savo dronų ir raketų smūgius į Rusijos teritoriją.
Nuo rugpjūčio pradžios Ukraina surengė daugiau nei 30 atakų prieš Rusijos energetikos objektus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ši taktika duoda rezultatų ir didina degalų kainas Rusijoje.
Naktį Rusijos okupuotame Kryme buvo atakuotas naftos sandėlis, o vėliau kilo gaisras, pranešė Maskvos paskirtas regiono gubernatorius ir Ukrainos saugumo tarnybos šaltinis.
Vietos pareigūnai nurodė, kad Rusijos dronai Ukrainos pietiniame Zaporižios regione rėžėsi į automobilį, kuriuo važiavo sutuoktinių pora. Skelbiama, kad atakos metu ši pora žuvo.
Pirmadienį K. Kallas pareiškė, kad Briuselis remia Vašingtono sprendimą pristatyti Ukrainai raketas „Tomahawk“.
„Palankiai vertiname visas priemones, kurios stiprina Ukrainą ir silpnina Rusiją“, – sakė ji.
Sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad gali įspėti Kremliaus šeimininką Vladimirą Putiną perspėti, jog Ukraina galėtų gauti „Tomahawk“, jei jis nenutrauks plataus masto invazijos.
Rusija teigia, kad sprendimas atsiųsti šių raketų Ukrainai sukeltų riziką nutraukti Maskvos ryšius su Jungtinėmis Valstijomis ir dar labiau eskaluotų situaciją.
