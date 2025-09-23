„Komisija keturioms interneto platformoms – „Microsoft“, „Google“, „Apple“ ir „Booking“ – nusiuntė prašymą suteikti informaciją pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA), kad stebėtų ir paprašytų informacijos apie tai, kaip jie užtikrina, kad jų paslaugomis nepiktnaudžiautų sukčiai“, – sakė ES atstovas technologijų klausimais Thomas Regnier.
ES reikalauja „Apple“, „Google“, „Microsoft“ pasiaiškinti
2025-09-23 14:21
Europos Sąjunga (ES) antradienį pareikalavo didžiųjų technologijų kompanijų, įskaitant „Apple“ ir „Google“, paaiškinti, kokių veiksmų jos imasi, kad apsaugotų vartotojus nuo finansinio sukčiavimo internete.
ES reikalauja „Apple“, „Google“, „Microsoft“ pasiaiškinti / Pixabay nuotr.
