ES prašo technologijų milžinių paaiškinti, kaip jos saugo nepilnamečius internete

ES technologijų vadovė Henna Virkkunen (Hena Virkunen) žurnalistams prieš Bendrijos ministrų susitikimą Danijoje nurodė, kad Europos Komisija (EK), remdamasi vadinamuoju Skaitmeninių paslaugų aktu (SPA), išsiuntė „Apple“, „Google“, „Snapchat“ ir „YouTube“ prašymus pateikti informaciją šiuo klausimu.
„Turi būti užtikrintas privatumas, saugumas ir sauga, o tai ne visada pavyksta, todėl komisija griežtina mūsų taisyklių vykdymą“, – sakė ji.
„Vien šiandien išsiuntėme prašymus pateikti informaciją keturioms interneto platformoms, „Snapchat“, „YouTube“, „Apple Store“ ir „Google Play“, kad išsiaiškintume, kokios praktikos jos imasi siekdamos apsaugoti nepilnamečius internete“, – pridūrė H. Virkkunen.
Pasak jos, vėliau penktadienį EK išplatins pranešimą spaudai, kuriame situacija bus paaiškinta išsamiau.
Prieš susitikimą Danijos skaitmeninių technologijų ministrė Caroline Stage Olsen (Karolinė Stagė Olsen) pareiškė, kad kai kurie žmonės „Snapchat“ naudoja kaip platformą narkotinėms medžiagoms pardavinėti.
Tačiau tai nėra pirmas kartas, kai ES reikalauja technologijų milžinių pateikti paaiškinimus pagal SPA.
Briuselis taip pat tiria technologijų bendrovei „Meta“ priklausančias „Facebook“ ir „Instagram“, taip pat „TikTok“, nes baiminamasi, kad šios platformos nepakankamai rūpinasi nepilnamečių apsauga nuo priklausomybės socialiniams tinklams.
Briuselis pastaruoju metu svarsto, ar Bendrijai taip pat reikėtų priimti panašų įstatymą kaip Australijoje, kur jaunesniems nei 16 metų asmenims draudžiama naudotis socialiniais tinklais.
Anksčiau Ispanija ir Prancūzija ragino apriboti nepilnamečių prieigą prie minėtų platformų.
Danija, kuri iki metų pabaigos rotacijos tvarka pirmininkauja ES, ne kartą ragino Bendriją imtis griežtesnių kolektyvinių priemonių, siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose.
Antradienį Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen) pareiškė, kad šalyje planuojama uždrausti socialinių tinklų naudojimą nepilnamečiams iki 15 metų.
Pagal SPA reikalaujama, kad bendrovės apsaugotų ES piliečius nuo neteisėto turinio, tačiau taip pat reikalaujama, kad platformos leistų naudotojams užginčyti bet kokius sprendimus dėl turinio, pavyzdžiui, paskyros ar įrašo pašalinimo, taikant neteisminį mechanizmą.
Naujausi komentarai