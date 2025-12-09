 ES atideda verslui nepalankių reikalavimų įvedimą

Europos Sąjungos (ES) įstatymų leidėjai ir šalys narės antradienį susitarė dar vieniems metams, iki 2029-ųjų, atidėti naujų aplinkosaugos ir žmogaus teisių taisyklių įsigaliojimą. 

Skelbiama, kad tai yra susitarimo, kuriuo siekiama sušvelninti taisykles, vadinamas pernelyg sudėtingomis verslui, dalis.

Europos Vadovų Tarybos (EVT) ir Europos Parlamento (EP) derybininkai per naktį pasiekė susitarimą dėl Įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo direktyvos (angl. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) supaprastinimo.

Skelbiama, kad susitarimas taip pat numato termino, iki kurio įmonės privalo pradėti laikytis šios direktyvos, atidėjimą iki 2029 metų liepos.

