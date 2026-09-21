 ES nepripažįsta vadinamųjų Rusijos rinkimų

ES nepripažįsta vadinamųjų Rusijos rinkimų

2026-09-21 11:52
Jūras Barauskas (ELTA)

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pirmadienį pareiškė, kad Rusijos parlamento rinkimai tėra demokratijos iliuzija, ir pranešė siūlanti sankcijas asmenims, prisidėjusiems prie šių rinkimų organizavimo okupuotose Ukrainos teritorijose.

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<span>ES nepripažįsta vadinamųjų Rusijos rinkimų</span>
ES nepripažįsta vadinamųjų Rusijos rinkimų / Pixabay nuotr.

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Prezidento Vladimiro Putino valdančioji partija „Vieningoji Rusija“ užsitikrino didelę daugumą, varžydamasi tik su nominalia opozicija, o nė vienai Maskvos karui prieš Ukrainą nepritariančiai partijai nebuvo leista dalyvauti rinkimuose.

„Vadinamieji Dūmos rinkimai tapo dar vienu dideliu žingsniu atgal Rusijos demokratijai. Dėl jų baigties niekada nekilo abejonių“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Kallas.

„Kremlius nutildė kitaminčius, neleido rinkimuose dalyvauti vienintelei registruotai partijai, kuri priešinosi jo karui Ukrainoje, ir neįsileido tarptautinių rinkimų stebėtojų. Rusijoje liko tik demokratijos iliuzija“, – pridūrė ji.

K. Kallas taip pat pareiškė pasiūliusi imtis poveikio priemonių prieš asmenis, padėjusius surengti šiuos fiktyvius rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijose.

ES dėl karo prieš Ukrainą jau yra paskelbusi sankcijas maždaug 3 tūkst. pareigūnų ir subjektų, tarp jų – pačiam V. Putinui.

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rinkimų imitacija
Rusija
ES

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