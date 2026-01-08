ES ir Jordanija reikalauja greitos humanitarinės pagalbos Gazos Ruožui

„Reikalaujame greito, saugaus ir nekliudomo humanitarinės pagalbos tiekimo bei tvaraus jos paskirstymo“, – teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame ketvirtadienį Amane po Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininko Antonio Costos susitikimo su Jordanijos karaliumi Abdullah II. Be to, radikalus islamistinis „Hamas“ judėjimas dar kartą paragintas pagal atitinkamą Jungtinių Tautų (JT) rezoliuciją perduoti valdymą Gazos Ruože.
Nuo spalio 10 d. Gazos Ruože galioja trapios paliaubos tarp „Hamas“ ir Izraelio. Abi pusės vis kaltina viena kitą jų pažeidimu. „Hamas“ ir toliau priešinasi nusiginklavimui.
Pagalbos prekių kiekio, kuris pasiekia Gazos Ruožą, ir toliau nepakanka. Paliaubų susitarimas numato 600 sunkvežimių pagalbos įvežimą kasdien. Tačiau nevyriausybinių organizacijų ir JT duomenimis, iš tiktųjų palestiniečių teritoriją per dieną pasiekia tik 100–300 sunkvežimių su pagalbos prekėmis.
ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas ketvirtadienį lankydamasi Kaire sakė, jog „nėra pateisinimo“ tam, kad humanitarinė padėtis Gazos Ruože „pablogėjo iki dabartinio lygio“.
