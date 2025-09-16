 Kariuomenė: sausumos operacija Gazos mieste gali trukti daug mėnesių

Kariuomenė: sausumos operacija Gazos mieste gali trukti daug mėnesių

2025-09-16 21:11
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Izraelio sausumos operacija Gazos mieste, kariuomenės duomenimis, gali trukti daug mėnesių. Kariuomenė, anot atstovo, mano, kad pradžioje prireiks kelių mėnesių, kol čia bus užimtos svarbiausios teritorijos. Be to, tada dar kelių mėnesių reikės teroristinių organizacijų infrastruktūrai Gazos Ruožo šiaurėje esančiame mieste pašalinti, sakė Effie Defrinas.

Kariuomenė: sausumos operacija Gazos mieste gali trukti daug mėnesių
Kariuomenė: sausumos operacija Gazos mieste gali trukti daug mėnesių / Scanpix nuotr.

„Po gatvėmis driekiasi platus tunelių tinklas, jungiantis vadavietes, raketų paleidimo įrenginius ir ginklų sandėlius, – kalbėjo kariuomenės atstovas. – Viskas sąmoningai paslėpta po civiliais ir civiline infrastruktūra“. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.

E. Defrinas dar kartą paragino civilius gyventojus pasitraukti, tačiau kartu pabrėžė, kad ir Gazos Ruožo šiaurėje bus teikiama humanitarinė pagalba. Gazos mieste dar gali būti šimtai tūkstančių žmonių. Tarptautinės pagalbos organizacijos dėl ginčytinos sausumos operacijos planų ne kartą įspėjo dėl sudėtingos humanitarinės padėties Gazos Ruože paaštrėjimo.

Izraelio pajėgos sausumos operaciją pradėjo naktį į antradienį. Izraelio vyriausybė visad pabrėžia, kad kovoja tik su „Hamas“, o teroristai naudojasi civiliais kaip „gyvaisiais skydais“.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
Gazos ruožas
sausumos operacija
Hamas
humanitarinė pagalba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų