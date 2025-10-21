„Laisvės flotilėje“ kartu su Thunberg plaukęs lietuvis prabilo apie sulaikymą: ginklus taikė į veidą

„Mano vardas – Greta Thunberg, esu Švedijos pilietė. Jeigu matote šį įrašą, esu pagrobta Izraelio ginkluotųjų pajėgų“, – skelbė G. Thunberg.
G. Thunberg vedina „Laisvės flotilė“ Gazos krantų nepasiekė. Izraelio kariuomenė perėmė daugiau nei 40 laivų ir sulaikė apie 400 juose plaukusių propalestinietiškų aktyvistų.
Vienas sulaikytų aktyvistų – lietuvis, Amsterdame gyvenantis 30-metis A. Chichlovskis.
Socialiniuose tinkluose paplitusiame vaizdo įraše jis prisistatė ir pranešė apie pagobimą.
„Esu iš Lietuvos ir jeigu žiūrite šį vaizdo įrašą, mane pagrobė IDF ir prieš mano valią išvežė į Izraelį“, – sakė A. Chichlovskis.
Anarchistu, aktyvistu ir sodininku prisistatantis vyras „KK2“ laidoje papasakojo apie sulaikymo operaciją.
„Pradėjo šviesti į akis, per garsiakalbius šaukti: „Rankas į viršų“. Ir matai tokius ginklus, lazerius į tave besitaikančius. Šiek tiek įsirėžia į mūsų laivą ir šoka į laivą, nutaikę savo ginklus. Mes sėdėjome, rankas iškėlėme į viršų, prieš tai telefonus išmetėme į vandenį, kad jie negautų jokios jautrios informacijos, kad nežinotų pilnai, kaip organizuojamės“, – pasakojo A. Chichlovskis.
Aktyvistai buvo išlaipinti Izraelio Ašdodo uoste ir nugabenti į kalėjimą.
„Tai yra kalėjimas, pastatytas okupuotoje Palestinoje po antros intifados. Kalėjimas yra griežto režimo ir tai nebuvo malonu. Bijojome valgyti, daug kas buvo paskelbęs bado streiką. Neleisdavo eiti pasivaikščioti. Normalaus vandens nedavė – iš krano, kartus, metalo skonio, dykumos vanduo kažkoks. Kas tris valandas taktinis būrys pakelia – sakė, kad skaičiuoja, bet ginklus taikė tiesiai į veidą, rėkė ir „Hamas“ vadino“, – aiškino A. Chichlovskis.
Po kelių dienų apie 170 aktyvistų su G. Thunberg priešaky buvo deportuoti iš Izraelio ir nuskraidinti į Atėnus.
„Sankcijos čia visam gyvenimui. Tas mielas ponas ir jie visi, manau, kad jie negalės labai ramiai keliauti po Vakarų valstybes, tokias kaip Izraelis ar Jungtinės Valstijos. Jie bus bent apklausiami ir, duok Dieve, sulaikomi“, – kalbėjo visuomenininkas Danielius Lupshitzas.
Aleksandras plaukdamas bendravo ir su pačia G. Thunberg.
„Šiek tiek pabendravome, nes visi buvome visą laiką užsiėmę. Ypač Greta – ji labai gerą politinį darbą atliko. Ji šiaip realybėje nėra labai plepus žmogus“, – sakė A. Chichlovskis.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Laisvės flotilė“ skelbia į Gazos Ruožą plukdžiusi tonų tonas humanitarinės pagalbos. Visgi yra sakančių, kad nieko aktyvistai negabeno, o tik reklamavosi.
„Gazoje niekas nemiršta iš bado – išskyrus tą netikrą dezinformaciją, ar ne? Ten buvo atvežta per tuos du metus virš 2,5 milijonų tonų valgio. Vien tik vasarą, liepos–rugpjūčio mėnesiais, – daugiau nei šimtas milijonų porcijų maisto“, – kalbėjo aktorius, rašytojas Arkadijus Vinokuras.
„Mano laive buvo 180 kilogramų lęšių. Buvo dvi didelės dėžės pieno miltelių vaikams. Buvo dvi didelės dėžės su sausainiais“, – pasakojo A. Chichlovskis.
Flotilės dalyviai skelbiasi, kad kovoja už Palestinos laisvę. Tačiau yra ir kita nuomonė: kas juos remia? Kodėl jie plaukioja?
„Įsivaizduokite, mėnesį plauki, mėnesį valgai ką nori – už svetimus pinigus, už kruvinus pinigus. Nes „Hamas“ juos remia, Iranas juos remia, Rusija juos remia“, – tvirtino A. Vinokuras.
„Hamas“ teroristai remia visą šitą „selfiukų“ flotilę. Visi šitie veikėjai – nusikaltėliai, mano galva, ir dabar, pagal rastus dokumentus, dar ir teroristai – ne tik teroro rėmėjai, bet ir teroristai, bendradarbiaujantys su „Hamas“ teroro organizacijomis. Ir kviečiu VSD tikrai pasigilinti, ką ten veikia tas lietuvis, kaip jis yra susijęs su „Hamas“ teroristais ir iš kokių pinigų jis dalyvavo toje organizuotoje flotilėje“, – ragino D. Lupshitzas.
Aleksandras tikino, kad nieko bendro su „Hamas“ neturi.
„Jie visą laiką taip sako. Jie sako taip apie kiekvieną flotilę. Ir tada skaitai jų žinias: jie pradeda nuo „Hamas“, po to kituose laikraščiuose rašo: „O, propalestinos aktyvistai“. Kituose laikraščiuose vėliau rašo: „Jie tiesiog yra „influenceriai“. Tai apsispręskite, kas mes tokie: ar „Hamas“, ar „influenceriai“, ar aktyvistai?“ – kalbėjo A. Chichlovskis.
Visgi „Hamas“ teroristų Aleksandras teroristais pats nevadina.
„Visų pirma, ten negyvenu ir esu humanitarinis aktyvistas. Nepalaikau jokios valstybės kaip anarchistas, bet nesu palestinietis ir ne man spręsti, kas yra „Hamas“, – teigė A. Chichlovskis.
Aleksandras sako, kad į kelionę leidosi tik iš humanitarinių paskatų, be jokios politikos. Tiesa, norėdamas patekti į flotilę, jis turėjo užpildyti formą, kurioje buvo klausiama, ar buvo susidūręs su policijos brutalumu, kaip tvarkytųsi stresinėse situacijose.
Taip pat jis patvirtino, kad dešiniųjų pažiūrų žmonės į laivus nebūtų įleisti.
„Buvo iš Lenkijos viena mergina, islamofobė. Bandėme mokyti ir taip toliau, bet teko pasakyti „ate“ ir siųsti namo“, – pasakojo A. Chichlovskis.
Dar beplaukiant link Gazos aktyvistai pranešė, kad į vieną iš laivų smogė dronas. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo pačių aktyvistų paleista signalinė raketa.
„Dronai, beje, skraidė beveik visą laiką. Kartas nuo karto nusileisdavo pagąsdinti, bet taip rimtai pernelyg nepriimdavome“, – teigė A. Chichlovskis.
Taip pat pradėjo sklisti kalbos, kad laivuose buvę palestiniečiai, sužinoję, jog tarp aktyvistų yra LGBT bendruomenės narių, išsilaipino. Aktyvistai šiuos gandus neigia.
„Vakarų Krante prieš trejus ar ketverius metus buvo nužudytas „fainas“ vaikinas – jam nukirto galvą. Vakarų Krante, kur nėra „Hamas“. Gazoje jie nužudė vieną iš „Hamas“ vadų, kai sužinojo, kad jis yra gėjus. Ir ką tai mums sako? Tai yra tragiška situacija. Jie meta nuo stogų tuos homoseksualius asmenis, jau nekalbu apie skirtingas nuomones turinčius“, – kalbėjo A. Vinokuras.
Flotilės plaukimą labai palaikė asociacija ir naujienų portalas „Gyvenimas per brangus“. Čia galima rasti straipsnių ne tik apie Palestinos palaikymą, bet ir apie kovą su fašizmu, emigrantų naudą. O asociacijos „GPM Media“ vadovas Tomas Marcinkevičius-Baronas yra straipsnio „O „davai“ neatsisakykime rusų kalbos mokyklose“ autorius.
„Mūsų pačių redkolegijoje irgi yra labai skirtingų pažiūrų žmonių. Nežinau, ar yra komunistuojančio jaunimo – nemarksistu tai ir pats save pavadinčiau. Viskas su tuo man tvarkoje. Čia mokslinė sociologijos disciplina. Aišku, ko nepriimame – nepriimame vadinamųjų „vatnikų“. Nepriimame stalinistinės kairės, o visa kita eina“, – sakė T. Marcinkevičius-Baronas.
„Gyvenimas per brangus“ eteriuose dažna viešnia buvo ir dabartinė premjerė Inga Ruginienė.
„Kai kas iš mūsų redkolegijos bendravome kartu. Vienas iš mūsų redkolegijos buvęs narys šiuo metu yra jos patarėjas, gera pažįstama ir bendražygė. Tokie ryšiai. Bet kad jai nustatytume darbotvarkę arba kad ji į mus kreiptųsi patarimo dėl kokių nors politinių dalykų – nebuvo ir nebus“, – teigė T. Marcinkevičius-Baronas.
Svarbiausia pastarojo laiko „Gyvenimas per brangus“ tema – Palestina.
„Svarbu todėl, kad liūdna ir gėda, nes kažkur vyksta genocidas, o Lietuvoje apie tai, didžiąja prasme, tyla ir net nelabai aiški pozicija“, – sakė T. Marcinkevičius-Baronas.
„Hamas“ nusikaltimus 2023 metų spalio 7 dieną, kai buvo žvėriškai nužudyta per tūkstantį žydų, asociacija kaip ir smerkia, bet jau siūlo juos pamiršti.
„Smerkiame ir Izraelio veiksmus, ir „Hamas“. Pastaruoju metu tai jau nebelabai, man atrodo, aktualu apie tai šnekėti, nes kiek čia laiko praėjo? Daugiau negu dveji metai“, – kalbėjo T. Marcinkevičius-Baronas.
„Taip išplaunami smegenys, kad gėris paverčiamas blogiu, o blogis – gėriu. Moralė moralumu. Sukuriamas kažkoks pseudohumanizmas, kuris paverčia tikrus žudikus – geradariais. Dabar kalbame apie „Hamas“ žudikus, šiuo atveju jie paverčiami laisvės kovotojais. Kovoja prieš menamą genocidą Gazos Ruože, tačiau kviečia genocidui Izraelyje. „From the river to the sea“ – tai yra žydų sunaikinimas, totalus visos valstybės numarinimas. Ir tai viskas jiems yra gerai“, – tvirtino A. Vinokuras.
Beje, dar rugsėjo pabaigoje „Facebook“ grupėje „Sienos grupė“, kurioje vystomos emigracijos ir propalestinietiškos temos, pasirodė įrašas ir nuotrauka. Esą grupės nariai solidarizuojasi su „Laisvės flotile“ ir raudonais dažais ant Trijų kryžių paminklo Vilniuje užrašė: „Lietuva, kodėl palaikai genocidą?“
„Tai yra kapavietė, priminsiu. Ten buvo palaidoti žmonės, tai yra teroras. Negali terorizuoti žmonių – tokių, pavyzdžiui, kaip aš“, – pabrėžė D. Lupshitzas.
Netrukus užrašas buvo uždažytas, tačiau policija kol kas tyrimo nepradėjo. „Sienos grupė“ atsisakė komentuoti.
„Neturime ko pridurti daugiau, negu rašėme savo postuose. Nepiešiame ir nežinome, kas piešė“, – sakė jie.
„Gyvenimas per brangus“ atstovai apie tokią akciją žino, bet prie jos neprisidėjo.
„Ne, ne, niekaip neprisidėjome, grafičių nepaišome“, – sakė T. Marcinkevičius-Baronas.
