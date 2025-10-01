ES atlieka su vakcinomis susijusios bendrovės veiklos tyrimą

Europos Komisija antradienį pranešė atlikusi netikėtus patikrinimus vienoje įmonėje, veikiančioje vakcinų sektoriuje.
Įmonės pavadinimo ar šalies, kurioje vyko patikrinimai, ji nenurodė, tačiau pažymėjo, kad tyrėjams padėjo atitinkamos valstybės narės konkurencijos institucijos.
Europos Komisija pareiškė, kad „yra susirūpinusi, jog tikrinama įmonė galėjo pažeisti ES antimonopolines taisykles, pagal kurias draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi rinkoje“.
„Sanofi“ savo pareiškime patvirtino, kad „2025 metų rugsėjo 29 dieną Europos Komisijos atstovai lankėsi „Sanofi“ būstinėse Prancūzijoje ir Vokietijoje, vykdydami tyrimą dėl bendrovės veiklos sezoninio gripo vakcinų sektoriuje“.
„Sanofi“ taip pat pareiškė esanti tikra, kad „laikosi atitinkamų taisyklių ir reglamentų“.
Komisija buvo minėjusi, kad visų pirma atlieka tyrimą dėl įtariamo konkurenciją ribojančio menkinimo, kai įmonės menkina konkurentų produktus: „Komisija visų pirma tiria galimą antikonkurencinę praktiką, kuri gali būti prilyginama konkurenciją ribojančiam menkinimui.“
Grupė pareiškė, kad išsamesnių komentarų šiame etape nepateiks.
Komisija pažymėjo, jog netikėti patikrinimai nereiškia, kad minėta bendrovė yra kalta dėl antikonkurencinio elgesio.
Netikėti patikrinimai yra preliminarus tyrimo etapas, o konkurenciją ribojančio elgesio tyrimui užbaigti nėra nustatyto teisinio termino.
Gripo vakcinos yra svarbi „Sanofi“ verslo sritis, nes bendrovė kuria keletą tokių produktų. Jie plačiai naudojami kasmetinėse nacionalinėse skiepijimo kampanijose, pavyzdžiui, viena tokių prasidės Prancūzijoje spalio 14 dieną.
Bendrovės konkurentai yra, be kita ko, JAV bendrovė „Viatris“ ir Australijos bendrovė „CSL Seqirus“.
