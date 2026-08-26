Ekspertai svarsto galimus CŽA vadovo vizito į Rusiją tikslus

Tuo metu Bradley Bowmanas iš Demokratijų gynybos fondo samprotavo, kad JAV turėjo aiškiai pasakyti Vladimirui Putinui nutraukti karą Ukrainoje ir liautis padėti Iranui.
J. Ratcliffe‘o vizito – pirmosios viešai žinomos jo kelionės į Rusiją nuo tapimo CŽA direktoriumi valdant prezidentui Donaldui Trumpui – priežastis iškart nebuvo aiški. Apie vizitą, kurį pirmoji nušvietė stotis „CBS News“, signalizavo skrydžių sekimo duomenys, parodę, kad JAV karinis transportinis lėktuvas skrido iš Jungtinių Valstijų per Latviją į Maskvą.
Šis retas vizitas įvyko po to, kai Vašingtono pastangos nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą įstrigo, o įtampa dėl Maskvos santykių su Iranu sustiprėjo.
Kelionės pobūdis liudija, kad statymai buvo dideli, RFE/RL tvirtino JAV įsikūrusios ekspertų grupės „Saratoga Foundation“ pirmininkas G. Howardas.
„CŽA direktoriai nevyksta į Maskvą, nebent nori ko nors paprašyti“, – sakė G. Howardas ir kartu pridūrė, kad jie „nekeliauja iki pat Rusijos, nebent tai svarbu“.
„(Williamas – ELTA) Burnsas vyko į ten 2021 m. lapkritį, prieš Rusijos invaziją, kad įspėtų juos nesiveržti į Ukrainą“, – dėstė jis.
RFE/RL pažymi, kad aukšto rango JAV žvalgybos pareigūnai karo metu palaikė ryšius su savo kolegomis rusais, tačiau tokio lygio asmeniniai susitikimai išlieka reti.
Pyragai ir botagai?
Vienas galimas paaiškinimas yra Ukraina, ypač administracijos pastangos išsiaiškinti, ar vis dar galima įtikinti Maskvą derėtis dėl karo pabaigos. JAV tarpininkaujamos iniciatyvos įstrigo, nepaisant D. Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje 2025 m. rugpjūtį.
„Tikiuosi, kad jo sąrašo viršuje būtų tiesioginis reikalavimas, jog Vladimiras Putinas nutrauktų šį atviros agresijos karą prieš Ukrainą“, – RFE/RL teigė Vašingtone įsikūrusio Demokratijų gynybos fondo Karinės ir politinės galios centro vyresnysis direktorius Bradley Bowmanas.
B. Bowmanas, kuris yra buvęs Senato ginkluotųjų pajėgų ir užsienio reikalų komitetų narių patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, nurodė, kad Vašingtonas turėtų aiškiai pasakyti, jog nesugebėjus užbaigti karo Rusijos lauktų vis skausmingesnės priemonės, o Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės toliau padėtų Ukrainai gintis.
B. Bowmanas taip pat atkreipė dėmesį į dar vieną galimą temą: Rusijos paramą Iranui.
Rusija ir Iranas
„Tikiuosi, kad jis taip pat pasakytų, jog Vladimiras Putinas turėtų liautis teikęs palydovų paleidimo pagalbą Iranui“, – pažymėjo B. Bowmanas ir kartu pridūrė, kad Maskva taip pat turėtų liautis teikusi paramą, kuri galėtų padėti Iranui taikytis į JAV pajėgas, įskaitant informaciją apie taikinius, su dronais susijusią pagalbą ir kitus karinius pajėgumus.
Rusiją ir Iraną sieja kariniai ir komerciniai ryšiai. J. Ratcliffe‘o kelionė įvyko praėjus dienai po to, kai JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas paskelbė apie naują iniciatyvą „nutraukti visus ekonominius gelbėjimosi lynus, palaikančius šį tironišką režimą, kol Teheranas liks vienas“.
G. Howardas taip pat užsiminė, kad Iranas galėtų būti svarbi J. Ratcliffe‘o misijos dalis, tačiau pabrėžė, jog tai yra jo spėjimas, o ne patvirtintas faktas. Jo manymu, J. Ratcliffe‘as galimai siekia įtikinti Maskvą nutraukti tiekimą ar pagalbą Iranui, galbūt paversdamas kelionę neįprastai tiesioginiu perspėjimu Kremliui.
B. Bowmanas citavo pranešimus, kad Rusija teikė Iranui informaciją apie taikinius ir perdavė karo Ukrainoje metu sukurtą dronų taktiką ir metodus. Jis teigė, kad Maskvos parama gali būti viena iš priežasčių, kodėl Iranas sugebėjo išlaikyti karinį atsparumą ir priešintis spaudimui derėtis.
RFE/RL taip pat atkreipia dėmesį, kad J. Ratcliffe‘o kelionė į Maskvą buvo reikšminga dėl jo paties, kaip griežtosios linijos šalininko Rusijos atžvilgiu, reputacijos. Kai kurie stebėtojai spėjo, kad vienas iš vizito tikslų galėjo būti Rusijoje kalinamų arba sulaikytų amerikiečių likimas.
Kaip jau rašė ELTA, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas laikraščiui „The Washington Post“ sakė, kad J. Ratcliffe'as į Maskvą atvyko dėl saugumo tarnybų kontaktų. Trečiadienį Rusijos žiniasklaidai D. Peskovas teigė, kad CŽA vadovas nebuvo susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau daugiau informacijos apie susitikimų turinį nepateikė.
Diena anksčiau, Maskvoje nusileidus JAV kariniam lėktuvui, Kremliaus atstovas tvirtino apie J. Ratcliffe'o vizitą nieko nežinantis. Socialiniuose tinkluose pasirodžius lėktuvo nuotraukoms, Rusijos apžvalgininkai išjuokė šį pareiškimą ir kėlė klausimą, kaip CŽA vadovą skraidinantis lėktuvas galėjo atvykti į Rusijos sostinę apie tai nežinant Kremliui.
Naujausi komentarai