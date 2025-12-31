Sniegas paralyžiavo kaimyninę šalį: dėl pūgos keliai tapo neįveikiami, sutriko oro uosto veikla

Antradienį daugelį Lenkijos regionų užklojo sniegas, dėl ko kelių sąlygos buvo ekstremalios. Gausus snygis tęsiasi. Kaip pranešė tvn24.pl, per pastarąsias 24 valandas Elbinge iškrito net 45 cm sniego, Zakopanėje – 25 cm, Mikolaikose – 18 cm, o Varšuvoje – 12 cm.
Pasak Lenkijos meteorologijos ir vandens ūkio instituto, šiuo metu blogiausia padėtis yra šiaurės rytinėje šalies dalyje, konkrečiai Mlavoje, kur sniego danga pasiekė 57 cm.
Vakar naktį kantrūs turėjo būti ir turistai, planuojantys Naujųjų metų išvakares praleisti Gdanske.
„Didžioji kelio dalis priminė ledo areną“, – rašė iš Gdansko į Varšuvą automobiliu keliavęs internautas.
Antradienio popietę dėl pūgos keli šimtai automobilių įstrigo spūstyje S7 greitkelyje netoli Ostrudos. Kelyje susidarė pusnys, neleidusios vairuotojams važiuoti abiem kryptimis. Gelbėjimo tarnyboms prireikė kelių valandų, kad atkurtų eismą.
Kol greitkelis S7 pamažu valomas, vis daugiau problemų kyla 51-ajame valstybiniame kelyje tarp Olštyno ir Olštyneko. Vietos žiniasklaidos teigimu, kelias S51 yra visiškai nepravažiuojamas. Automobiliai įstrigę sniege, o vairuotojai praneša apie spūstis.
Dėl siaubingų oro sąlygų sutriko ir Varšuvos Modlino oro uosto veikla.
Pasak ten buvusio PAP reporterio, trečiadienio rytą oro uosto terminale šešių ar septynių skrydžių laukė apie tūkstantis žmonių. Tiesa, trečiadienio popietę pranešta, kad oro uostas atnaujino skrydžių veiklą.
