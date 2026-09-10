Donaldas Tuskas: užkirstas kelias „tiesioginei grėsmei“ pasienio punktui

Apie tai rašo „TVP World“.
Ketvirtadienį Slovakijoje po Višegrado grupės šalių vadovų susitikimo kalbėjęs D. Tuskas įspėjo, kad Lenkija ir kitos su Ukraina besiribojančios šalys turėtų būti pasirengusios panašiems Rusijos veiksmams.
„Mūsų ir Ukrainos tarnybų bendradarbiavimo dėka pavyko užkirsti kelią tiesioginei grėsmei vienam iš pasienio kontrolės punktų“, – sakė D. Tuskas.
Jis nepateikė išsamesnės informacijos apie naktį kilusios grėsmės pobūdį ir neįvardijo konkretaus pasienio kontrolės punkto.
„Tikimės tokio pobūdžio veiksmų prieš pasienio kontrolės punktus su Ukraina ir kitose šalyse, įskaitant Lenkiją, – teigė premjeras. – Deja, naktį sulaukėme to preliudijos. Viskas baigėsi gerai, tačiau turime būti pasirengę įvairioms tokio pobūdžio provokacijoms.“
Kaip tokios grėsmės pavyzdį Lenkijos premjeras nurodė neseniai įvykdytą Rusijos dronų ataką Ukrainos pusėje prie sienos su Moldova.
Ukrainos pareigūnų teigimu, trečiadienį Rusijos dronai smogė Starokozačės pasienio kontrolės punktui, žuvo du civiliai, dar trys buvo sužeisti.
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