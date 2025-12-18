Donaldas Tuskas penktadienį Varšuvoje ketina surengti derybas su Volodymyru Zelenskiu

V. Zelenskis penktadienį vyksta į Lenkijos sostinę pirmajam tiesioginiam susitikimui su lenkų kolega Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu).
Taip pat pranešta, kad Ukrainos lyderio bus laukiama parlamente, bet Lenkijos Seimo maršalka Wlodzimierzas Czarzasty (Vlodzimežas Čažastis) pirmadienį interviu Lenkijos privačiam naujienų transliuotojui TVN24 sakė, kad V. Zelenskio kalba parlamento žemuosiuose rūmuose neplanuojama.
„Prezidentas Zelenskis sakė, kad dėl akivaizdžių priežasčių negali įsivaizduoti vizito Lenkijoje be susitikimo su ministru pirmininku, nes būtent vyriausybė įgyvendina Lenkijos politiką Ukrainos atžvilgiu“, – ketvirtadienį Briuselyje sakė D. Tuskas.
Penktadienį įvyksiantis V. Zelenskio vizitas Lenkijoje bus pirmasis po to, kai rugpjūtį prezidentu prisaikdintas K. Nawrockis. Skelbiama, kad jų derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama saugumo, ekonomikos ir istorijos klausimams.
Naujausi komentarai