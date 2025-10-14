Donaldas Trumpas ragina „Hamas“ grąžinti įkaitų palaikus

„VISI DVIDEŠIMT ĮKAITŲ GRĮŽO IR JAUČIASI TAIP GERAI, KAIP GALIMA TIKĖTIS. Nuimtas didžiulis krūvis, bet darbas NEBAIGTAS“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„MIRUSIEJI NEBUVO GRĄŽINTI, KAIP BUVO PAŽADĖTA! Antrasis etapas prasideda DABAR pat!!!“ – pridūrė jis.
D. Trumpo įrašas pasirodė praėjus vos kelioms valandoms po jo sugrįžimo iš greitos kelionės į Izraelį ir Egiptą ir atspindėjo tebesitęsiantį neapibrėžtumą dėl paliaubų ir susitarimo dėl įkaitų tarp Izraelio ir „Hamas“.
To vizito metu JAV lyderis paskelbė apie „istorinę naujų Artimųjų Rytų aušrą“. Be to, jis ir regiono lyderiai pasirašė deklaraciją, kuria siekiama įtvirtinti paliaubas Gazos Ruože.
Pagal susitarimą, likę 20 gyvų įkaitų, pagrobtų per 2023 metų spalio 7-ąją „Hamas“ surengtą išpuolį prieš Izraelį, buvo išlaisvinti netrukus prieš D. Trumpo atvykimą į Izraelį.
Pirmadienį „Hamas“ grąžino ir keturių įkaitų palaikus, tačiau palestiniečių kovotojų grupuotė vis dar laiko 24 įkaitų palaikus, kurie, kaip numatyta paliaubų susitarime, turi būti grąžinti.
Tuo metu viena Gazos Ruožo ligoninė pranešė apie 45 palestiniečių palaikus, kuriuos perdavė Izraelis, taip pat pagal susitarimą dėl karo pabaigos.
Pagal tarpininkaujant JAV prezidentui sudarytą paliaubų susitarimą Izraelis turėjo perduoti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną grąžintą žuvusį izraelietį.
Pirmadienį islamistų grupuotė „Hamas“ perdavė tris izraeliečių ir vieną nepaliečio palaikus.
