Donaldas Trumpas: antrasis susitarimo dėl Gazos Ruožo etapas bus „Hamas“ nusiginklavimas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trumpas) ketvirtadienį pareiškė, kad islamistų grupuotės „Hamas“ nusiginklavimas taps antruoju susitarimo dėl Gazos Ruožo etapu.
„Nekalbėsiu apie tai, nes jūs tarsi žinote, kas yra antrasis etapas. Bet (...) bus nuginklavimas“, – žurnalistams pareiškė JAV prezidentas.
Jis pridūrė, kad Izraelio pajėgos taip pat turės atsitraukti iš Gazos Ruožo.
