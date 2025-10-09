 Donaldas Trumpas: antrasis susitarimo dėl Gazos Ruožo etapas bus „Hamas“ nusiginklavimas

Donaldas Trumpas: antrasis susitarimo dėl Gazos Ruožo etapas bus „Hamas“ nusiginklavimas

2025-10-09 23:20
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trumpas) ketvirtadienį pareiškė, kad islamistų grupuotės „Hamas“ nusiginklavimas taps antruoju susitarimo dėl Gazos Ruožo etapu.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Nekalbėsiu apie tai, nes jūs tarsi žinote, kas yra antrasis etapas. Bet (...) bus nuginklavimas“, – žurnalistams pareiškė JAV prezidentas.

Jis pridūrė, kad Izraelio pajėgos taip pat turės atsitraukti iš Gazos Ruožo.

Šiame straipsnyje:
Hamas
Gazos ruožas
Donaldas Trumpas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų